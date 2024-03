A Xunta autorizará o uso do prato invertido como sistema de aplicación de xurros en Galicia

Esta decisión eximirá a todas as explotacións agrogandeiras galegas de ter que empregar inxectores ou tubos colgantes independentemente do tamaño da finca ou a súa pendente, deixando sen efecto esta parte do Real Decreto de Nutrición Sostible de Solos Agrarios

A Xunta de Galicia anuncia que, “en vindeiras datas” porá en marcha “os mecanismos necesarios” para regular a aplicación de xurros con prato invertido na comunidade, unha medida que evitará ás explotacións o uso de sistemas de inxectores ou tubos colgantes, deixando deste xeito sen efecto unha parte do Real Decreto 1051/2022 de Nutrición Sostible de Solos Agrarios, que prohibe a utilización, desde o pasado 1 de xaneiro dos sistemas convencionais de prato ou abano.

Despois de que o Ministerio explicara por carta esta semana á organización agraria UPA que as comunidades autónomas teñen a potestade de propoñer medidas alternativas que supoñan unha redución das emisións á atmosfera de gases contaminantes, a Consellería do Medio Rural avanza que “vai tomar todas as medidas que dentro da súas competencias garantan a sustentabilidade ambiental, social e económica das explotacións galegas”.

O uso permitido do prato invertido evita ás explotacións ter que adaptar as cisternas existentes ou mercar unha nova

O departamento que dirixe José González asegura que xa comunicou ás organizacións agrarias, en conversas mantidas esta mesma semana, que exercerá a facultade recollida no artigo 10.4 do Real Decreto, que permite o emprego de métodos de aplicación de xurros alternativos aos recollidos no anexo V sempre que conten co aval técnico e medio ambiental.

Neste sentido, a Xunta aclara que, contando cos informes técnicos favorables do CIAM, a súa intención é a de regular a aplicación dos xurros con prato invertido en Galicia. No caso de fincas de menos de 2 hectáreas de superficie ou con pendentes medias superiores ao 10%, o propio Ministerio aclara que o Real Decreto estatal permite seguir empregando o sistema habitual de prato ou abano.