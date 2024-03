O xurro poderá seguir botándose como até agora nas parcelas de menos de 2 hectáreas

O Ministerio de Agricultura aclara unha das cuestións que máis preocupacións estaban a provocar neste inicio de ano para os gandeiros, especialmente para as gandarías de vacún de leite de Galicia e da cornixa cantábrica: O xurro poderá seguir botándose como até agora nas leiras de menos de 2 hectáreas, ademais de nas que teñen pendente, é dicir, con sistemas de prato, abanico ou canón.

Ademais, nas leiras de máis de 2 hectáreas de superficie, poderase esparexer con prato invertido, un sistema máis económico que os tubos colgantes ou os inxectores, a condición de que as Comunidades Autónomas, neste caso a Xunta de Galicia, o soliciten e o xustifiquen.

Así se recolle nunha comunicación enviada a Román Santalla, responsable de Gandaría da Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) por José Antonio Sobrino Maté, Subdirector Xeral de Medios de Produción Agrícola e Oficina Española de Variedades Vexetais do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Este é o texto da misiva:

“Durante a tramitación do Real Decreto 1051/2022, de 27 de decembro, mantivemos diversas reunións e intercambio de impresións con UPA sobre diversos aspectos desta norma, ademais dos trámites formais previstos para aprobala. Trasladastes diversas preocupacións que tivemos en conta á hora de propor como se regula a aplicación dos xurros ao solo e que se dispón no artigo 10 do real decreto.

Por exemplo, a prohibición do uso de aplicación de xurros mediante sistemas de prato, abanico e por canón (regulada por primeira vez en 2017 no marco da condicionalidade da PAC), non afectará os recintos con pendentes elevadas, nin aos recintos menores de 2 hectáreas con independencia da súa pendente. Desta forma pretendeuse reflectir unha realidade produtiva común en amplas zonas das comunidades autónomas (CC.AA.) do noroeste e norte de España. Obviamente, a norma tampouco prohibe que neste tipo de recintos empréguense dispositivos de aplicación localizada no canto de prato, abanico ou canón, o cal axudará a reducir as emisións de amoníaco.

En relación coa utilización do chamado prato invertido, reivindicádelo como alternativa máis viable en determinadas zonas de Galicia, apoiándose nos traballos realizados polo Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) que indican a redución de emisións de amoníaco fronte ao uso do prato. O real decreto non pretende ser exhaustivo á hora de regular a aplicación de xurros, nin noutros aspectos, e busca que os CC.AA. poidan adaptalo á realidade particular dos seus modelos produtivos e territorios, sempre que se observe o cumprimento dos obxectivos da norma, como a redución de emisións de amoníaco.

Por iso, o apartado 4 do artigo 10 obriga a que, cando se aplique xurros, empréguese medidas de mitigación, polo menos una das medidas do Anexo V que teñen eficiencia comprobada na redución de emisións de amoníaco. Pero esta lista tampouco é exhaustiva, por iso, leste mesmo apartado habilita aos CC.AA. a recoñecer o uso doutras técnicas que estean avaladas tecnicamente e demostren unha eficiencia similar na redución de emisións de amoníaco cando se aplique xurros.

En definitiva, de acordo co artigo 10.4, interprétase que podedes solicitar á Xunta de Galicia que recoñeza o uso do chamado prato invertido na aplicación de xurros, acompañándose dos traballos realizados polo CIAM e cantos outros poidan contribuír a fundamentar a decisión da Xunta en relación coa solicitude”.

UPA pide á Xunta que recoñeza o prato invertido como sistema que reduce as emisións

Pola súa banda, Román Santalla destaca que “o problema de botar o xurro debería quedar solucionado. Falta agora que a Xunta faga o seu traballo e recoñeza o prato invertido como sistema que reduce as emsións, algo polo que levamos loitando moito no Ministerio de Agricultura por parte de Unións Agrarias-UPA”.