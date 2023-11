Xornada técnica sobre a flavescencia dourada da vide en Pontevedra

O Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra organiza este xoves 30 de novembro a Xornada Técnica “A Flavescencia dourada da vide: evolución e situación actual”. Esta xornada impártese logo de que o 17 de novembro a Xunta ampliase o número de zonas demarcadas pola presenza da flavescencia dourada da vide.

Esta xornada terá lugar no Edificio administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra, en horario de 9:00 h a 14:30 h.

As persoas interesadas deberán presentar a presolicitude empregando o formulario de preinscrición que figura no seguinte enlace. A data límite de preinscrición é o mércores 29 de novembro.

PROGRAMA

9.00-9.30 h: Recepción de asistentes

9.30-9.45 h: Acto de apertura

9.45-10.30 h: Novas ameazas para a agricultura española:

Flavescencia dourada e outras enfermidades de orixe bacteriana

transmitidas por insectos vectores. D. Alberto Fereres Castiel.

Profesor de Investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas.

ICA-CSIC. Madrid.

10.30-11.15 h: Situación actual e medidas de control de

Flavescencia dourada da vide en Galicia. D. Víctor Novo Vázquez.

Servizo de Sanidade e Produción Vexetal. Xunta de Galicia.

11.15-12.00 h: Grapevine Flavescence dorée phytoplasma:

Métodos de diagnóstico en laboratorio. Dna. Olga Aguín Casal. Xefa de

Sección Bioloxía Molecular. Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Deputación

de Pontevedra.

12-12.30 h: Descanso

12.30-13.15 h: Flavescencia dourada na provincia de Girona, 28

anos. D. Honorat Sabater Anticó. Servei de Sanitat Vegetal a Girona (DACC).

13.15-14.00 h: Control integrado do vector da Flavescencia

dourada Scaphoidus titanus, principios activos e interacción con

outros organismos do viñedo. D. Juan Carlos Vázquez Abal. Técnico da

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega-Agacal).

14.00-14.30 h: Mesa redonda. Moderadora: Dna. Julia Pérez Pacios.

Xefa do Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra. Xunta de Galicia.