Unións advirte de que parte dos becerros de Suprema quedarán fóra das axudas da Xunta

A organización apunta que só cobrarán a subvención os animais certificados en matadeiro dentro da IXP. Quedan fóra os inscritos na IXP pero que non se certifiquen en matadeiro, así como as granxas que estean fóra da Indicación

Unións Agrarias “aplaude” a axuda da Xunta ao sector da carne pero considéraa “insuficiente” e o seu reparto “tremendamente inxusto”, ao estar destinada unicamente aos xatos certificados dentro da IXP Ternera Gallega. Ademais, aqueles becerros inscritos en Suprema pero que logo non se certifiquen en matadeiro, por exemplo porque se lle venden directamente á restauración ou a carnicerías, quedarán tamén fóra da axuda, segundo sinala Unións.

“Ao tratarse dunha axuda por animal certificado dentro da IXP Ternera Gallega, van cobrar o apoio menos da metade dos animais producidos en base a vacas nodrizas en Galicia”, advertiu José Ramón González, responsable sectorial de producións extensivas de UUAA.

“Só van cobrar a axuda por cría de becerros unhas 3.500 explotacións das 8.000 que hai en Suprema. Dos animais identificados dentro da IXP só o 78% vai cobrar a axuda e dos inscritos en Suprema menos do 70%”, calculou.

Pola súa banda, Félix Porto, coordinador de área externa do sindicato, esixiu á Xunta “que cobren as axudas todos os gandeiros” porque “realizan as mesmas funcións medioambientais e sufriron a mesma suba dos custos de produción”.

“Van quedar como mínimo un 65% das explotacións profesionais que hai en Galicia fóra das axudas de Ternera Gallega, ben porque non están na IXP ou porque os animais non acabaron o ciclo e non se certificaron en matadeiro, ou porque finalmente quedaron como reposición nas granxas”, insistiu.

“Cortina de fume”

Por iso, Felix Porto tachou de “cortina de fume” o anuncio da Consellería do pago das axudas nas vindeiras semanas co obxectivo, dixo, de “tapar o que non se está facendo para executar o acordo sectorial asinado en marzo de 2022”.

A axuda é necesaria pero débese repartir por vaca nodriza; cada vaca tocaría a 60€ pero cobrarían todas as vacas

“A axuda fai falla pero débese repartir por vaca nodriza; cada vaca tocaría a 60€ pero cobrarían todas as vacas”, solicita UUAA, que pide ademais “consolidar de cara aos vindeiros anos esta axuda, pero ligada á PAC, dentro das prácticas medioambientais e de benestar animal”.

Finalmente, Félix Porto lanzou tamén un “aviso a navegantes” para que “non se lle ocorra a ninguén a tentación de baixar os prezos de maneira artificial, aproveitando que os gandeiros van cobrar a axuda da Xunta, polo que lle pedimos á propia Consellería que sexa garante de que iso non aconteza”.