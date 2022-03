Acordo histórico para revalorizar a carne de Ternera Gallega do campo ó supermercado

O sector galego de vacún de carne culminou esta tarde un acordo que se levaba fraguando con discreción desde hai máis de tres meses. Industrias cárnicas, cadeas de distribución e Unións Agrarias puxeron sinatura a un protocolo que se presenta como histórico. Tódalas partes se comprometen a unha revalorización en cadea da carne da IXP Ternera Gallega, desde o campo ata o supermercado.

O acordo conta co aval da Consellería do Medio Rural, que acolleu esta tarde a sinatura do pacto, e co apoio da propia Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega. No trasfondo do acordo están os últimos dous anos de dura crise que arrastra o vacún de carne, con baixos prezos derivados da Covid e cun importante aumento dos custos de produción nos últimos meses.

Implicación de industrias e supermercados

A falta de rendibilidade das granxas constituía un risco a medio prazo para o conxunto do sector, polo que tomouse conciencia da necesidade de revalorizar os prezos que se pagan no campo. O director de Novafrigsa, Secundino Grobas, que falou no acto de hoxe en representación das industrias, destacou que estamos ante “o comezo dunha nova etapa na que se ten que valorizar o produto como o que é, un produto galego de calidade”. “Sempre dixemos que vivimos dos clientes (os supermercados), pero sen os produtores que hai en Galicia non seriamos nada”, recoñeceu Grobas.

Por parte das cadeas de supermercados, falou Santiago Codesido, director comercial de Gadis, quen destacou que o acordo busca rematar “coa destrucción de valor da carne ao longo da cadea, de xeito que cada parte cobre como mínimo os seus custos de produción”.

Xunto con Gadis e Novafrigsa, tamén asinaron hoxe o acordo outras cadeas da distribución, como Vegalsa-Eroski, Froiz, Carrrefour ou Alcampo; así como industrias cárnicas como Frilea ou Baixo Miño, entre outras. A partir do luns, espérase que o resto de industrias e cadeas da distribución completen a sinatura do compromiso.

Marxes de beneficio e promoción da Suprema

En representación das granxas de vacún de carne asinou hoxe o acordo Unións Agrarias. O seu secretario xeral, Roberto García, destacou que “tras máis de tres meses de conversas discretas coas industrias e coa distribución, aprazando as protestas que tiñamos planificadas, chegamos a un acordo que garantirá que as granxas cobran por riba dos custos de produción e que terán unha marxe de beneficio”, salientou.

García incidiu en que o acordo chegará acompañado dunha campaña de promoción “na que se fará partícipe ó consumidor” da diferencia entre as dúas gamas de carne da IXP, Ternera Gallega Suprema, a producida polas granxas con vacas nutrices, e Ternera Gallega, producida en cebadoiros”.

Esa campaña de promoción foi confirmada polo conselleiro do Medio Rural, José González, que anunciou unha partida para este ano de 1,4 millóns de euros para a promoción da carne de Ternera Gallega en toda España. González destacou en que Galicia é a primeira comunidade en asinar un acordo deste tipo e lembrou que Ternera Gallega é o buque insignia da carne de vacún en España, pois representa máis do 50% da carne de vacún con IXP que se vende no país.

O conselleiro incidiu na legalidade do protocolo que asinan tódalas partes e incidiu en que, “para tranquilidade de todos”, se remitirá o protocolo asinado á Comisión Galega da Competencia, coa petición de que se pronuncie sobre o mesmo. Trala sinatura de hoxe, o conselleiro destacou que a partir do luns se convocaría ó resto de axentes do sector, de cara a que non queden partes descolgadas do acordo.

O protocolo asinado hoxe supón un espaldarazo para a potenciación da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega, que se ben mantén cifras anuais de crecemento en vendas, con máis de 100.000 canais seladas cada ano, viña atravesando un par de anos con dificultades de prezos para as granxas.

Desde a IXP, o seu presidente, Jesús González, agradeceu a vontade de tódalas partes en chegar a un acordo, así como a “vontade de consenso” nun momento que é “difícil para todos” por circunstancias como a Covid, o aumento de custos ou a guerra de Ucraína.

Queda por ver agora como este acordo se traslada á práctica nunha progresiva revalorización dos becerros no campo, se ben desde o sector produtor pronostícanse importantes aumentos nos próximos meses, a medida que se poñan en marcha as campañas de promoción anunciadas.

Axudas directas

No acto, o conselleiro lembrou asísmesmo que Europa vén de concederlle a España unha partida de 63,5 millóns para compensar ó agro polo aumento de custos de produción. “Desde a Xunta xa lle trasladamos ó Ministerio que o vacún de leite e o vacún de carne teñen que ser sectores prioritarios nestas axudas. Tamén nos ofrecemos a complementar a financiación europea e a estatal con fondos propios”, subliñou González.