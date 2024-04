Ultímase a convocatoria de axudas 2024 para castiñeiros

A Xunta de Galicia anunciou unha nova convocatoria de axudas para fomentar a plantación de castiñeiros e a mellora dos soutos tradicionais en 2024 e 2025. Estas axudas, cunha dotación total de máis de 1,3 millóns de euros, buscan continuar co labor iniciado coa orde de axudas de febreiro de 2023. Este apoio financeiro enmárcase no Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España, financiado pola Unión Europea a través do fondo NextGenerationEU.

As axudas están estruturadas en dúas liñas principais. A primeira está enfocada á plantación de castiñeiros para froito, incluíndo gastos de plantación, peches perimetrais e paneis informativos. A segunda liña busca apoiar a rexeneración e mellora dos soutos tradicionais, financiando tratamentos silvícolas, aumento da densidade dos soutos mediante novas plantacións de castiñeiros, loita contra o verme da castaña, e outros proxectos similares. As subvencións están dispoñibles para entidades locais, persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos, tanto propietarios como arrendatarios ou xestores.

O prazo para solicitar as axudas será de 30 días hábiles desde a publicación da orde no Diario Oficial de Galicia. O tempo máximo para resolver as solicitudes será de cinco meses, mentres que o prazo para xustificar as actuacións subvencionadas será o 30 de xuño de 2025.

A convocatoria de 2023, como antecedente inmediato, permitiu a plantación de case 20.800 castiñeiros para froito, cun investimento de preto de un millón de euros. Nesa convocatoria, aprobáronse 69 expedientes para actuar en 244 hectáreas, con especial concentración na provincia de Lugo, que recibiu o 60% do orzamento e concentrou o 57% da superficie de actuación.

Estas medidas están aliñadas co Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España, así como co Plan forestal de Galicia “cara á neutralidade carbónica”, que inclúe o Programa estratéxico do castiñeiro e da produción da castaña. Este programa propón unha serie de 36 actuacións centradas en cinco eixes de intervención: planificación, investigación, desenvolvemento, impulso á comercialización e mellora da competitividade das empresas.

O castiñeiro ten unha importancia especial en Galicia, cun amplo abano de aplicacións, desde alimentación ata uso madeireiro. Tamén contribúe á defensa contra os incendios forestais e ao desenvolvemento de ecosistemas que benefician outras especies animais e vexetais. Galicia é a principal produtora de castañas en España, representando máis da metade da produción nacional e xerando un impacto económico superior aos 50 millóns de euros en comercialización tras a súa transformación.