Xornada sobre as posibilidades de futuro das frondosas en Galicia

Será o 20 de outubro co título "Un horizonte cheo de posibilidades para as nosas frondosas".

A Fundación Paideia Galiza organiza unha xornada sobre as posibilidades das árbores frondosas en Galicia. A xornada levará por nome “Un horizonte cheo de posibilidades para as nosas frondosas” e celebrarase o día 20 de outubro.

O encontro será no CEIDA, situado no Castelo de Santa Cruz no Concello de Oleiros. O horario para esta xornada será de 10:00 a 14:30.

A conducción deste encontro estará a cargo de Xiana Albor, comunicadora ambiental na Radio Galega e na Televisión de Galicia

O programa previsto é como segue:

10:00-10:15

APERTURA

Presentación do Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o laboratorio de biotecnoloxía vexetal de Galicia, Cultigar.

Participan:

José Luis Chan Rodríguez. Director Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Xunta de Galicia.

Marga Fraga. Directora técnica de Cultigar. Fundación Paideia Galiza.

10:15-11:30

CONFERENCIA

Cara unha xestión do monte máis sostible.

Participa:

Froilán Sevilla. Xefe de Sección Territorial 4ª. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. Junta de Castilla y León.

CONFERENCIA

A Biotecnoloxía vexetal como ferramenta para o desenvolvemento do sector forestal.

Participa:

Paloma Moncaleán. Investigadora principal de Neiker.

11:30-12:00

CAFÉ EN REDE

12:00-13:00

MESA REDONDA

Os Recursos forestais: Responsabilidade e Rendibilidade.

Desafíos e oportunidades do MFR (material forestal de reprodución) a través dos datos.

Interveñen:

José Martel.

Xefe do Servizo de Saúde e Vitalidade do Monte. Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal.

As frondosas galegas no foco da investigación.

Marga Fraga.

Directora técnica de Cultigar. Fundación Paideia Galiza.

Da semente á madeira. Plan de Valorización das Masas da Madeira de Frondosas Autóctonas.

Xosé Francisco Pedras.

Técnico no CIS Madeira da Axencia Galega da Industria Forestal.

13:30-14:30

Traslado e visita á parcela de especies frondosas forestais de alto valor xenético. Viveiro Xunta de Galicia-Santa Cruz. (Recoméndase traer calzado cómodo).

14:30

FIN DA XORNADA