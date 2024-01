Simposio sobre frondosas autóctonas en Lugo

No evento intercambiaranse coñecementos sobre innovacións en frondosas en toda Europa

O vello cárcere de Lugo acollerá o simposio ‘As frondosas autóctonas, a resiliencia do sector forestal?’, que organiza a Axencia Galega da Industria Forestal. O evento será os días 28 e 29 de febreiro e o 1 de marzo.

O encontro celébrase no marco do Proxecto autonómico para a valorización sustentable das masas de frondosas de Galicia e do proxecto europeo RESONATE ‘Cadeas de valor forestais resilientes – mellorando a resiliencia mediante respostas naturais e socioeconómicas’. Ten por obxectivo intercambiar coñecementos sobre innovacións en frondosas en toda Europa, ademais de debater sobre ferramentas de apoio á decisión e avaliacións de resiliencia para mellorar a resiliencia da cadea de valor forestal en Galicia.