Seminario online de proxectos sobre innovacións no mundo do viño

O vindeiro martes 4 de xullo, ás 10h, celebrarase un seminario en liña gratuíto sobre estratexias innovadoras para a xestión sostible dos recursos nas viñas. Na xornada presentaranse os Grupos Operativos galegos PLASMOWINE e REGAVID, cuxos contextos se enmarcan dentro desta temática. Representantes das entidades participantes en ambos os proxectos explicarán os traballos que están a realizar para cumprir cos obxectivos propostos.

O Grupo Operativo galego PLASMOWINE busca desenvolver un sistema de axuda á toma de decisións que permita determinar o momento óptimo para a aplicación de tratamentos fitosanitarios contra o mildiu. Deste xeito, o proxecto pretende minimizar a afección desta enfermidade nas viñas galegas, apostando por unha viticultura de calidade, rendible, sostible e respectuosa co medio ambiente.

Doutra banda, dentro das condicións de cambio climático onde se observa unha tendencia á baixa nas precipitacións, o Grupo Operativo galego REGAVID pretende implementar unha ferramenta que permita modelizar as necesidades hídricas reais da viña e predicir os requirimentos de rega a futuro.

No marco das actividades de divulgación dos proxectos, organízase este webinar de presentación en liña gratuíto que servirá como punto de partida para dar a coñecer os proxectos entre os distintos axentes do sector e público en xeral. Nesta xornada, as empresas que conforman os Grupos Operativos galegos expoñerán os obxectivos e actividades a desenvolver nos proxectos de innovación. Así mesmo, comentarán, de primeira man, o papel de cada unha das empresas e o impacto positivo que PLASMOWINE e REGAVID terán no sector vitivinícola.

O webinar contará cos relatorios de representantes das diferentes entidades galegas que participan en ambos os proxectos. Para o proxecto PLASMOWINE participarán Monet Viticultura, a Universidade de Vigo, a Estación Fitopatolóxica Areeiro da Deputación de Pontevedra, a adega

Viña Costeira e a Fundación Empresa-Universidade galega (FEUGA). Pola súa banda, para o proxecto REGAVID participarán Monet Viticultura, a Universidade de Santiago de Compostela, a adega Martín Códax e FEUGA.

https://forms.office.com/e/8bwah7s3wV” rel=”noopener” target=”_blank”>Inscricións neste enlace.

