Río lanza o seu novo leite fresco pasteurizado de pastoreo 100% galego

O pasto ao aire libre, a alimentación natural e o coidado do medio ambiente son as principais características do novo producto do grupo Lence, que establece un seguimento cuadrimestral do cumprimento do mínimo esixido de estancia en liberdade dos animais, de extensión de terreo por cada un deles e dos parámetros de calidade do leite

Río de Galicia, marca emblema do grupo Lence, lanza o seu leite fresco pasteurizado de pastoreo 100% galego e procedente de granxas certificadas. Actualmente, nesta primeira fase de lanzamento, o leite procede de 35 explotacións agrarias da comunidade galega.

Todas elas contan cos requisitos de calidade esixidos baixo a premisa de leite de pastoreo da marca: un mínimo de 2 hectáreas por vaca en lactación, animal que ademais terá polo menos 6 horas diarias de pasto ao aire libre durante 120 días ano. Para garantir o mantemento destes requisitos e a calidade do leite de pastoreo, realizaranse auditorías de seguimento cuadrimestrais nas granxas adheridas.

O leite procede de 35 ganderías seleccionadas ás que se realizan controis cada catro meses. As vacas deben pacer ao aire libre polo menos 6 horas diarias durante 120 días ao ano

Durante esas xornadas, os animais son libres de exercer os seus hábitos naturais de pastoreo en liberdade e de modo continuado. Nese tempo, os produtores rexistrarán o acceso ao pasto das vacas, anotando as datas de inicio e fin de cada período, co fin de garantir o cumprimento dos tempos ao aire libre. Todo iso fai desta nova liña unha produción máis controlada e limitada, incluíndo actualmente unha produción de 30.000 botellas diarias.

Leite fresco pasteurizado

“Estamos ante un leite fresco que non se somete ás elevadas temperaturas do leite UHT (Ultra High Temperature), razón polo que mantén as súas propiedades nutricionais intactas, conserva as bacterias propias do lácteo, que son beneficiosas para a flora intestinal, o chamado segundo cerebro. Así mesmo, conserva en maior cantidade as vitaminas B e A e o calcio, de mellor absorción para o organismo que o procedente doutros grupos de alimentos. Isto faia ser o leite máis consumido en Europa e está recomendada para toda a familia, especialmente para nenos e adolescentes”, destaca a empresa que dirixe Carmen Lence.

A súa presentación no mercado é en botella de litro, cun envase sostible, libre de aluminio, elaborada de plástico procedente nun 89% de orixe vexetal

Coa posta no mercado do leite de pastoreo, o grupo Lence quere recuperar ese sabor primigenio e orixinal do leite galego de outrora, a clásica e tradicional que producen as vacas alimentadas nos verdes pastos de Galicia, unha das comunidades con mellor materia prima para facelo posible.