Os transportistas permiten sacar produto das industrias lácteas para que poidan manter a recollida nas granxas

O alivio do bloqueo ás plantas de produción estará vixente até as 6 da madrugada e permitirá dar saída ao stock acumulado nos almacéns. Empresas de maquinaria, tratantes de gando e ducias de tractores acompañaron este martes a marcha de protesta dos camioneiros polas rúas de Lugo

A intención do Goberno de aplacar os ánimos dos transportistas co anuncio lanzado este luns dunha bonificación de 500 millóns de euros, sen maior concreción, tivo o efecto contrario, facendo que máis camioneiros se uniran ao paro e facendo máis evidente tamén o apoio desde distintos sectores, como o agrogandeiro ou o forestal.

Ducias de tractores, tratantes de gando e empresas de maquinaria marcharon este martes durante máis de 4 horas polo centro de Lugo nunha marcha multitudinaria e recibida con aplausos dos cidadáns nas rúas. A asociación Agromuralla, que desde o comezo do paro apoiou abertamente aos camioneiros, mobilizou aos seus asociados e quixo apelar á reflexión dos consumidores portando carteis nos seus tractores co lema Se os produtores de alimentos paramos, que lles darás de comer aos teus fillos?

Os gandeiros están a sufrir en moitos casos en carne propia as consecuencias da folga, con dificultades para dar saída ás súas producións e para a entrada de insumos nas granxas, pero móstranse comprensivos coa situación que está a levar aos camioneiros a protestar e que tamén están a sufrir outros sectores afectados pola suba dos combustibles.

Balóns de osíxeno para o sector agrogandeiro

Por parte dos camioneiros que secundan o paro anunciábase a primeira hora da mañá que no día de hoxe permitirían sacar produtos lácteos das industrias de transformación asentadas en Galicia, ao igual que no día de onte se permitiu a saída do peixe almacenado desde a semana pasada na lonxa da Coruña.

“O sábado abrimos esa ventá aos gandeiros para que as empresas de fabricación de pensos puideran sacar cereal do porto da Coruña porque é certo que estaban moi afogados nas granxas e hoxe permitiremos saír produtos lácteos das industrias para desconxestionar os seus almacéns e que poidan seguir recollendo o leite”, anunciou esta mañá Antonio Señarís Del Río, presidente da Asociación Coruñesa de Empresarios de Transporte (Ascetra) e da Federación Galega de Transportistas (Fetran), entidades que se sumaron ao paro convocado inicialmente pola Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, da que Fetran non forma parte.

Imos permitir desatoar os almacéns das fábricas para que poidan seguir recollendo o leite aos gandeiros

“Estamos permitindo balóns de osíxeno para certos sectores. A fin de semana abriuse o acceso ao gran no porto da Coruña para que puideran comer os animais. Os fabricantes de penso dixéronos que teñen abastecemento até mañá mércores e hoxe temos que desatoar dalgún xeito os almacéns das fábricas permitindo sacar produto elaborado para que poidan seguir recollendo leite nas granxas e que os gandeiros non perdan cartos”, insistiu.

Autónomos que traballan para Leite Río tamén participaron este martes na marcha de protesta polas rúas de Lugo

Señarís considera insuficientes as medidas anunciadas este luns pola ministra de Transportes: “Seguimos co paro porque non estamos de acordo coas medidas anunciadas polo Goberno. Fixemos cálculos e serían 1.200€ ao ano por camión, iso son 100€ ao mes, é dicir, unha insignificancia para como está a situación actual do transporte e do combustible, é case unha burla ao noso sector”, considera.

Co paso dos días Lactalis, Nestlé, Celta, Río ou Entrepinares sufriron problemas de subministro de materiais e saída de produto e refugallos

“Os que asinaron o acordo co Goberno son a gran patronal, os grandes flotistas e operadores de transporte. Aos que nos consideran minoritarios, os autónomos, somos máis de 40.000 en toda Galicia. Queremos unha estabilización do gasóleo e un cobro mínimo nas tarifas do transporte, non traballar por debaixo de custos que é o que nos está levando á ruína”, conclúe o presidente da Federación Galega de Transportistas.