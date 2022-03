O paro dos transportes paraliza a actividade do sector forestal

Camións do sector forestal uníronse este luns á marcha lenta de Santiago de Compostela e prevén facelo tamén hoxe en Lugo. Imaxe dos camións concentrados no poligono de Costa Vella.

As empresas acusaron ó longo de toda a semana pasada dificultades para recibir materia prima e para dar saída ó produto. Dende este luns moitas firmas reduciron a súa actividade ó mínimo. Numerosas empresas secundaron a marcha lenta convocada polos transportistas este luns en Santiago e teñen previsto apoiar as convocadas noutras cidades

O paro dos transportes que comezou hai xa unha semana está a deixar no sector forestal unha gran incerteza, tal e como coinciden en sinalar dende distintas asociacións que agrupan a serradoiros e rematantes, así como outras empresas de primeira transformación da madeira. Os primeiros días do paro dos transportes provocaron xa certas dificultades para sacar a produción das empresas e, a medida que avanzaron as xornadas e se foron sumando transportistas e sectores ó paro, a situación agudizouse ó comezar a escasear a materia prima.

A día de hoxe tódalas empresas do sector viron afectada a súa actividade debido ó paro dos transportes e dende o pasado xoves tiveron que reducir ó mínimo o seu traballo. Moitas das pequenas e medianas empresas que foran aguantando a semana pasada detiveron case por completo a actividade este luns, optando por solucións como establecer quendas rotatorias para os seus traballadores ou proporcionarlles vacacións, propostas que polo xeral foron comprendidas tamén polos empregados.

“As dificultades que tiveron xa dende finais da semana pasada tanto para darlle saída ó produto como para conseguir materia prima provocou que moitas pequenas e medianas empresas xa anunciaran ós seus traballadores que a partir desta semana reducirían a carga de traballo”, explica Ana Oróns, secretaria xeral da Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeiras de Galicia (Fearmaga).

Nesta mesma situación se atopan as empresas socias da Asociación Provincial de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo (Lugo Madeira). Os serradoiros ó non lle chegar madeira para serrar xa tiveron que parar, ó igual que as fábricas ó non recibir madeira, pero tamén se viron afectados os traballos de corta no monte. “As empresas do primeiro aproveitamento forestal tamén tiveron que parar porque non poden sacar as máquinas que precisan, ó non ter transporte con que levalas. Ademais, a madeira perde peso ó quedar acumulada trala corta, polo que os propietarios forestais tampouco deixan avanzar na corta”, indica Nuria Rodríguez, secretaria xeral de Lugo Madeira.

Outras grandes firmas do sector coma Finsa xa mantiñan paralizada a súa actividade na semana pasada ó non poder sacar produto ó mercado e ó comezar a ter tamén problemas para abastecerse de materia, segundo informaban dende a axencia de noticias Europa Press. Neste caso os paros da actividade xa se foran sucedendo dende comezos de semana, cando algúns camións tiveran xa incidentes en distintos puntos da xeografía na primeira xornada de paro dos transportistas.

Sumarse ó paro dos transportes

Do mesmo xeito que os transportistas foron sumando apoios doutros sectores como os gandeiros, que están a bloquear matadoiros ou participaron nalgunhas das marchas lentas dos últimos días, no sector forestal tamén se foron incorporando a estas medidas de protesta dada a vinculación que existe por parte de moitas empresas que contan con camións.

Así, tal e como sinalan dende Fearmaga, moitos dos seus asociados sumáronse á marcha lenta que bloqueou este luns pola mañá algunhas das estradas de Santiago de Compostela. “Este luns en Santiago houbo un importante número de transportistas do sector forestal, xa non contratados ou subcontratados, senón empresas forestais que mandaron o transporte propio a apoiar o paro”, detalla Oróns. Ademais, moitas destas empresas teñen previsto secundar tamén as iniciativas que se leven a cabo nos próximos días en distintas cidades galegas, coma Lugo onde está previsto unha marcha lenta para esta mañá polo centro da cidade.