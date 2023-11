O Ministerio de Agricultura observa melloras nas marxes produtivas do sector lácteo vacún

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e os representantes da mesa sectorial do vacún de leite mantiveron un encontro no que constataron unha mellora nas marxes da actividade produtora, tras uns anos complicados, aínda que os custos mantéñense aínda en niveis altos.

En concreto, obsérvase unha estabilización nos custos enerxéticos e de alimentación dos animais, que son os que máis peso teñen na actividade deste sector, aínda que o Ministerio manterá un seguimento constante da situación dos mercados exteriores ante as incertezas do contexto xeopolítico actual.

A directora xeral de Producións e Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, presidiu este xoves a reunión desta mesa sectorial, na que se analizou a evolución dos principais indicadores do mercado, para ter unha visión máis precisa da situación actual do sector.

Orellana lembrou que, para paliar as dificultades polas que atravesou o sector gandeiro en 2022 e 2023 como consecuencia do incremento de custos derivados da guerra en Ucraína e a extrema seca, o ministerio puxo en marcha un paquete de axudas aos produtores de leite de vaca valoradas en 140,4 millóns de euros, que xa foron abonadas na súa totalidade.

Así mesmo, na reunión analizouse o comportamento dos prezos percibidos polos gandeiros, que descenden desde o mes de marzo, despois de marcar rexistros históricos en 2022. Desde xaneiro deste ano, os prezos sitúanse por encima do prezo medio da Unión Europea.

En relación coa evolución da produción de leite, os datos dispoñibles de 2023 (xaneiro a setembro) reflicten unha diminución da produción de leite, tendencia que se iniciou en 2022 tras os incrementos rexistrados desde que finalizou o réxime de cota láctea, en marzo de 2015. En todo caso, a directora xeral ha precisado que, no conxunto da Unión Europea, produciuse un lixeiro repunte da produción láctea.

A diminución na produción de leite está asociada ao descenso do número de granxas e dos censos de vacas ocorrido en 2022, tendencia que se estaría estabilizando neste ano. Polo que se refire ao mercado exterior, o saldo comercial (exportacións menos importacións) do sector lácteo español segue sendo negativo no ano 2023, con descensos tanto nas importacións como nas exportacións.

Doutra banda, a mesa sectorial ha pasado revista a un informe baseado na información dos paneis de consumo do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, de cuxo análise se pode concluír que o consumo de leite e produtos lácteos en España en 2022 presenta unha tendencia descendente, en particular nos fogares.

Ademais, anunciouse a próxima publicación dos informes relacionados co sector lácteo (vacún, ovino e caprino) nun novo formato, interactivo e moito máis dinámico, que vai permitir ao sector e á sociedade en xeral dispoñer de información máis detallada e actualizada.