O GDR Limia-Arnoia organiza encontros dixitais para analizar a situación da muller no sector agrario

Esta serie de encontros forman parte do proxecto europeo Equal Rural, co cal colaboran entidades galegas e portuguesas / Fonte: Imaxe de arquivo

O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Limia-Arnoia colabora na organización dos ‘Venres en feminino’, unha serie de encontros dixitais que abordarán o papel da muller no sector agrario. Trátase dunhas xornadas curtas, dunha hora de duración, e gratuítas, polo que poden participar todas as persoas interesadas, especialmente aquelas mulleres que traballan no agro ou que estudan algún ciclo ou carreira universitaria relacionada co sector.

Os ‘Venres en feminino’ teñen como obxectivo dar a coñecer os desafíos actuais aos que se enfrontan a mulleres do sector agrario, tales como diferencias salariais, teitos de cristal, etc., e buscar aqueles casos de éxito para mellorar a súa inclusión. Para participar tan só é necesario escribir un correo electrónico a limia-arnoia@limia-arnoia.gal.

Esta iniciativa enmárcase no proxecto europeo Equal Rural do que forman parte o GDR Limia-Arnoia, a Reserva da Biosfera de Allariz, a Associaçao dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) e a Associaçao Inovterra. A parte galega encargarase de organizar 4 dos 24 encontros programados.

Programación dos encontros:

Venres, 24 de marzo (de 10:30 a 11:30 horas)

– Inés López Pereiro (Sen sucre / Asociación A estruga): ‘Obradoiro de cociña km0 / Espazo agroecolóxico’

– Mercedes Veites (Lumecú): ‘Fortalezas/dificultades dun proxecto feminino rural’

Venres, 14 de abril (de 10:30 a 11:30 horas)

– Isabel Vilalba Seivane (Secretaria do Sindicato Labrego Galego): ‘Dereitos profesionais das labregas e acceso á titularidade’

– Uxía de Buciños Nóvoa (Tralaleira): ‘Proxecto feminino agroecolóxico’

Venres, 21 de abril (de 10:30 a 11:30 horas)

– Mar Pérez Fra (profesora da Escola Politécnica de Lugo): ‘As mulleres do rural hoxe’

Venres, 28 de abril (de 10:30 a 11:30 horas)

– Eva González Pérez (coordinadora do GDR Limia-Arnoia): ‘O desenvolvemento rural dende a innovación feminina’

– Olga Rivas Iglesias (Fundación Robertor Rivas): ‘Emprendemento social en contornas rurais para xerar oportunidades que miUguen a despoboación’

– Inma Soto Iglesias (educadora ambiental): ‘Coñecemento e posta en valor para a conservación do territorio dende a infancia’