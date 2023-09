‘Vive a reserva’: relatorios, obradoiros e outras actividades a partir deste domingo en Allariz

Unha vintena de mulleres relacionadas co rural expoñerán as súas experiencias a través de 8 actividades gratuítas entre este mes de setembro e outubro en distintas localidades da Reserva da Biosfera Área de Allariz. Para participar é necesario inscribirse no 664 52 44 86

O programa arrancará o vindeiro domingo 24 .// Fonte: Imaxe de arquivo