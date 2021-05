O 100% das ganderías de Leyma e Leite Río logran o certificado de benestar animal

A totalidade das 435 ganderías do grupo Lence ubicadas nas provincias de Lugo, A Coruña e Pontevedra superan a auditoría Welfair realizada nos últimos 10 meses baixo catro premisas básicas: boa alimentación, aloxamento confortable, boa saúde e comportamento apropiado

O grupo Lence, ao que pertencen marcas como Leyma ou Río de Galicia, acaba de completar o proceso de certificación das súas ganderías provedoras en materia de benestar animal, de maneira que a totalidade das súas 435 explotacións, situadas nas provincias de Lugo, A Coruña e Pontevedra, cumpren cos parámetros establecidos de bo trato ao gando.

Trala renovación de contratos levada a cabo esta primavera concluíuse o proceso iniciado en 2020 polas ganderías provedoras de Leyma, estendendo agora a certificación á totalidade de granxas do grupo. Desta forma, o 100% das ganderías provedoras do grupo Lence na actualidade obtiveron a certificación Welfair de Benestar Animal ( BA).

En total, 435 ganderías situadas en Coruña, Lugo e Pontevedra contan xa con esta certificación que avala as boas condicións nas que se atopan os animais nas granxas

Con este certificado emitido por Aenor garántese o cumprimento dun estrito protocolo, xa que para alcanzar esta certificación avalíanse unha ducia de parámetros baixo catro eixos fundamentais: a boa alimentación (ausencia de fame e sede prolongada); bo aloxamento (facilidade de movemento e confort na zona de descanso), boa saúde (inclúe ausencia de dor producida polo manexo, lesións e enfermidades) e o comportamento apropiado (expresión de comportamentos sociais, boa relación humano-animal e estado emocional positivo).

O proceso realizouse ao longo dos últimos dez meses nos que o equipo técnico de campo da compañía traballou estreitamente cos gandeiros

Unha vez sometidas a auditoría, todas as ganderías provedoras do Grupo Lence obtiveron unha boa valoración final. A través dun comunicado, a empresa destaca que todo este proceso de certificación de benestar animal nas granxas foi apoiado desde a industria láctea e realizouse en 10 meses, o que supuxo un importante esforzo por parte do equipo de campo da compañía e das 435 ganderías provedoras, todas elas situadas en Galicia.

Estratexia de mellora continua nas granxas

Esta certificación forma parte do impulso á mellora continua das ganderías das distintas marcas de Lence que o grupo está a implantar para incrementar o benestar dos animais e traballar na obtención do mellor produto. Actualmente, o grupo Lence traballa diariamente con 435 explotacións gandeiras familiares do rural galego, o 75% dun tamaño mediano e pequeno.

Todas as nosas ganderías mostraron un forte compromiso coa mellora das condicións de vida dos animais, dando resposta á sensibilidade dos consumidores

“Todas as nosas ganderías mostraron un forte compromiso coa mellora das condicións de vida dos animais nas explotacións, de maneira que o consumidor pode optar por un produto que dá resposta ás súas sensibilidades e valores”, destacan no grupo lácteo, con sede en Lugo.

O grupo compra e transforma toda a súa produción en Galicia, nas súas plantas de Arteixo e Lugo, sendo a terceira compañía por volume de recollida de leite na comunidade cuns 800.000 litros diarios, o que a converte nunha empresa clave para o sector en Galicia e na maior industria láctea de capital galego.