A asesoría Agronovo cumpre vinte anos apoiando ao sector agroecolóxico de Galicia

Agronovo Ecoloxía SL., a primeira asesoría especializada en produción ecolóxica de Galicia, celebrou o seu XX aniversario o pasado día 20 en Lugo, nun acto que serviu para a posta en valor e análise do pasado e futuro do sector da agricultura ecolóxica en Galicia.

Estiveron arroupados por de máis de cen produtores de diferentes sectores. Tamén acudiron á cita persoas doutras entidades coma o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, a Consellaría do Medio Rural, a Escola Politécnica Superior de Lugo, o Clúster de Alimentación Ecolóxica de Galicia, o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, Grupos de Desenvolvemento Rural e doutras empresas.

Agronovo analizou de forma resumida como viron evolucionar o sector agroalimentario e en especial o ecolóxico, nos últimos vinte anos, así como as potencialidades que segue a presentar, sen esquecer as carencias do sector, como a falta de relevo xeneracional.

Realizouse un debate sobre a produción ecolóxica actual e o seu futuro en contraste cos últimos 20 anos no que participaron representantes das industrias ecolóxicas Alibós Galicia e Casa Grande de Xanceda, así como o produtor José Manuel Fraga da explotación Parrugueiras de Xermade.

O acto finalizou cun coloquio sobre a visión da agricultura ecolóxica en Galicia para os vindeiros catro anos dos partidos políticos con representación no Parlamento, ao que foron convidados. Polo BNG asistiu Carlos Rodríguez Rodríguez, o enxeñeiro agrónomo e asesor na Área de Medio Rural e do Mar e Mocidade da Deputación de Lugo. Por parte do PP de Galicia, José Luis Cabarcos Corral, director do AGACAL, da Consellería do Medio Rural. O PSOE no participou por non ter ninguén dispoñible.

A xornada rematou por parte dos socios e traballadores da empresa a todos os clientes e entidades pola súa colaboración nos vinte anos da empresa e cunha degustación de produtos ecolóxicos. Agronovo apostou polo impulso do medio rural, apoiando as explotacións agrícolas e industria agroalimentaria xa nos seus inicios mediante o crecemento sostible e a agricultura ecolóxica. Este coñecemento do medio lle permitiu, entre outros traballos, elaborar o Plan Estratéxico da Produción Ecolóxica 2018-2022 da Consellería do Medio Rural.