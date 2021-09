Leche Celta subiralles 1,5 céntimos por litro de leite aos gandeiros portugueses

Lactogal, a cooperativa portuguesa propietaria en España de Leche Celta, ven de anunciar que lles subirá aos gandeiros portugueses 1,5 céntimos por litro de leite a partir do 1 de outubro. Igualmente, a empresa Unileite, anunciou unha suba de 1 céntimo por litro aos produtores de Sao Miguel, nas illas Açores.

Para a Asociaçao de Produtores de Leite de Portugal (APROLEP), a asociación máis representativa das ganderías de vacún de leite no país veciño, “são decisões no bom sentido, apesar de chegarem muito atrasados e serem insuficientes face ao aumento brutal do custo das rações que os produtores suportam desde o início de 2021 e face ao aumento do custo da eletricidade que começam agora a suportar”.

Neste sentido, anima ás demais industrias lácteas de Portugal a incrementar tamén o prezo que lle pagan ao produtor. En todo caso, dende a APROLEP consideran esta suba insuficiente e reclaman “aumentar em 6 cêntimos o preço médio ao produtor em Portugal, pois esse é o valor que estamos neste momento abaixo dos custos de produção e da média comunitária”.

Para iso reclaman tamén “uma resposta pública e efetiva das cadeias de distribuição, pois estamos convictos de que sem a sua colaboração não será possível atualizar o preço ao produtor para os valores que referimos.