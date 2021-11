Lactalis ofrece unha suba dun céntimo no prezo do leite, pero o sector considéraa insuficiente

Este xoves 11 arrincan en Galicia as mobilizacións gandeiras ante as industrias lácteas. Será ás 11.30 horas diante da planta que a multinacional francesa Lactalis ten en Vilalba e as protestas continuarán o día 16 fronte á factoría de Larsa en Outeiro de Rei.

Unións Agrarias, que a nivel estatal mantén a través de UPA unha unidade de acción con COAG e ASAJA, aclara que a convocatoria de Vilalba mantena en solitario por estar prevista antes do acordo con COAG e Asaja, se ben tamén sinala que a convocatoria é aberta e que tódalas organizacións son “benvidas no acto”. Este mesmo martes, UPA, COAG e ASAJA desenvolveron unha concentración conxunta ante a planta de Lactalis en Zamora.

Unións considera que Larsa e Lactalis, as dúas industrias que máis leite recollen en Galicia, están “bloqueando” a necesaria revalorización do leite no campo, trala recuperación dos prezos dos cartóns de leite nos lineais dos supermercados da maioría das cadeas de distribución.

Lactalis ten 1.200 produtores en Galicia e Larsa outros 1.000, polo que entre as dúas supoñen un volume moi importante tanto en número de ganderías como en litros de leite recollidos

“Desde o mes de setembro houbo unha subida de 3 céntimos nos prezos máis baixos dos bricks de leite, sobre todo nas marcas brancas, pero industrias como Lactalis ou Larsa están quedando con eses 3 céntimos sen repercutirllo ós produtores”, consideran desde Unións Agrarias.

Ofertas de mellora de prezos insuficientes

“Despois de que subiran os prezos nos lineais dos supermercados, Lactalis está lanzándolle unha oferta irrisoria aos gandeiros de subirlles un céntimo”, desvelou este martes en rolda de prensa o responsable de coordinación sectorial de UUAA, Félix Porto.

Lactalis ofrécelle aos gandeiros unha oferta de 1 céntimo de subida e que implicaría tamén que os contratos pasarían a vencer en abril de 2023

Esta oferta de actualización de contrato tería chegado xa aos 1.200 produtores que lle entregan o leite á multinacional francesa e desde o sindicato agrario consideran que a empresa intenta deste xeito “extorsionar aos gandeiros”, dado que suporía que os contratos pasarían a vencer en abril de 2023, polo que desde UUAA piden a todos os gandeiros que non acepten. “Cónstanos que está habendo presións importantes aos produtores para que asinen”, aseguran.

No caso de Larsa, a asturiana CAPSA, á que pertence a marca galega, subiu desde xaneiro 2,5 céntimos a parte variable do prezo do leite que está indexada ás cotizacións que ten a manteiga no mercado internacional e que supón o 30% do prezo final pagado aos gandeiros, pero mantén en 29,5 céntimos a parte fixa do contrato, que supón o 70% restante do prezo. Iso implica unha suba global no ano que ronda 1 céntimo.

Larsa subiu a parte do contrato cos gandeiros indexada á cotización internacional da manteiga e que supón o 30% do prezo final do leite, pero mantén conxelada en 29,5 céntimos a parte fixa (o outro 70%)

Por iso, “a media resultante segue sendo baixa”, afirma Unións Agrarias, situándose en 31,75 céntimos por litro, tres céntimos de diferencia con respecto ao que cobra un produtor asturiano que entregue á mesma empresa. “Non hai razóns obxectivas para esta discriminación”, asegura Félix Porto.

“Ten que haber un incremento importante do prezo do leite en orixe, subas dun céntimo quedan moi por baixo do necesario cando os custos de produción están nos 37 céntimos e os vindeiros meses van ser moi duros”, prognostica.

Revalorización da manteiga e o leite en po

Á suba dos prezos do cartón de leite e de outros derivados como os iogures nos supermercados, engádese ademáis o aumento das cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais, onde a manteiga mantén un incremento de prezo interanual do 40% e o leite en po do 30%.

Isto supón, segundo os cálculos de Unións Agrarias, que as industrias que recollen o leite en Galicia obteñen 9,5 céntimos máis por cada litro de leite que procesan grazas á revalorización da graxa, dada a maior porcentaxe de sólidos que contén o leite galego.

Por iso, insiste Félix Porto, “é inexplicable que en Galicia os gandeiros estean a cobrar o prezo máis baixo de Europa a excepción de Portugal, pois mentres os prezos se están disparando no resto de Europa, subindo mesmo ata os 38 céntimos noutros países produtores da UE que son excedentarios de leite, como Francia ou Alemaña, en Galicia mantense conxelado en 33 céntimos”, comparou.