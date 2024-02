As industrias lácteas definirán en marzo as súas ofertas de prezos do leite para primavera

Para mediados de marzo, o sector gandeiro espera que as industrias lácteas concreten a súa proposta final de prezos do leite para os contratos que se asinan esta primavera. A perspectiva apunta a unha estabilidade á baixa, con lixeiras caídas de prezo pero por baixo do anunciado polas industrias hai un par de meses.

Datos internacionais

O escenario de mercado semella estable a nivel europeo e internacional, de acordo cos últimos datos. En produtos lácteos industriais, en Europa a manteiga mantén unha lixeira tendencia á alza (+1,5% no último mes), cun valor un 23% superior ó de hai un ano.

En queixos e leite en po, en cambio, as cifras apuntan a unha estabilidade en valores baixos, pois a maioría de queixos móvese en cifras un 5 – 8% inferiores ás de hai un ano, coa excepción do cheddar, que caíu un 29%.

No nivel internacional, a subasta quincenal de lácteos de Fonterra, en Nova Zelanda, leva encadeando subas de prezos desde setembro pasado. Na última subasta desta semana, o índice xeral de prezos subiu un 0,5 %. Como nota negativa, queixos e leite en po enteiro manteñen unha tendencia á baixa, en consonancia coa situación europea.

Mercado español

A característica particular do mercado español, fronte ó europeo e ó internacional, é o elevado peso do leite líquido, que representa máis dun 40% do destino de todo o leite producido no país. A ese respecto, as organizacións agrarias sinalan que o leite continúa mantendo un valor alto no supermercado, polo que se entende que non hai motivos para baixadas nas granxas, que á súa vez desencadearían abaratamentos non desexados do leite no supermercado.

Claro que distinta é a percepción das industrias, que perderon cota de mercado nas súas marcas de fabricante, en favor das marcas de distribución, e aspiran a recuperar vendas se o prezo do leite se abarata nos liñais.

Así as cousas, o sector agarda a ver cal é a decisión final das industrias sobre as propostas de contratos para a primavera. Queda por valorar como están a evolucionar en Europa prezos do leite e entregas nestes primeiros meses do ano.

España polo de agora continúa en prezos superiores á media europea, que para xaneiro calcúlase en 45,9 céntimos, cos países veciños, Francia (45) e Portugal (44,5) nesas cifras, o mesmo que Alemania (45).