Guía para percibir as axudas de 169 millóns do Goberno para as gandarías de leite

O Consello de Ministros aprobou este martes unha axuda extraordinaria de 169 millóns de euros para os produtores de leite de vaca, ovella e cabra para compensalos pola forte subida dos custos de produción dos últimos meses, unha situación agravada pola guerra de Ucraína.

Estas axudas beneficiarán, segundo o Ministerio de Agricultdura, a 19.000 explotacións gandeiras, 11.700 delas de vacún -a este segmento corresponderán 124 millóns de euros-. As outras 7.300 explotacións son de gando ovino e caprino e recibirán 45 millóns de euros en conxunto.

Quen poderá acollerse a estas axudas?

Poderán acollerse a estas axudas os titulares das explotacións inscritas no REAGA (Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras) da Comunidade Autónoma Correspondente e que teñan acreditada a súa actividade no último ano por declarar entregas ou venda directa de leite ao Sistema Unificado de Información do Sector Lácteo (INFOLAC) no ano 2021.

Cal será o importe?

-124 millóns de euros son para o sector produtor de leite de vaca, a razón de:

210 euros por vaca até un máximo de 40 animais por beneficiario.

145 euros por animal entre 41 e 180 cabezas.

80 euros por máis de 180 vacas.

-32,3 millóns de euros para os produtores de leite de ovella:

15 euros por animal

-12,7 millóns de euros para os de leite de cabra:

10 euros por cabeza

O número de cabezas de gando de cada beneficiario determinarase de oficio por parte do Ministerio de Agricultura e será o que se estableceu para o cobro das axudas asociadas da PAC, de acordo coa solicitude da campaña de 2021.

En calquera caso, o importe máximo a percibir por cada explotación non poderá superar os 35.000 euros.

Como solicitalas?

Non haberá que solicitar a axuda. O Ministerio de Agricultura publicará na súa sede electrónica nun prazo máximo de 20 días contados a partir de hoxe a lista de titulares de explotacións gandeiras de leite que serán beneficiarias desta axuda, así como o número de cabezas de gando computadas e o importe provisional da axuda a percibir.

Os beneficiarios disporán dun prazo de 5 días hábiles para rexeitar a axuda ou para achegar a información necesaria se non figuran na lista ou figuran con datos erróneos.