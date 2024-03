Galicia exportou en 2023 un 4,9% menos de viño pero vendeuno un 23,6% máis caro

As exportacións galegas de viño en 2023 caeron un 4,9% en volume e un 6% en valor, até os 52,98 millóns de euros, cun prezo medio de 4,07 euros o litro, un 23,6% máis caro que en 2022.

Así se recolle no informe realizado polo Observatorio Español do Mercado do Viño (OeMv). Segundo os datos analizados, España reduciu as súas exportacións vitivinícolas (viño, mosto, vinagre e aromatizado) un 2,8% en volume e un 1,8% en valor en 2023, até os 2.664,3 millóns de litros (-77,6 millóns) e os 3.360,2 millóns de euros (-62,6 millóns), a un prezo medio un 1% superior, até os 1,26 €/litro (+1 céntimo).

6 comunidades autónomas facturaron máis en exportación vitivinícola en 2023, a pesar da difícil conxuntura global actual. Castela-A Mancha foi a única que creceu entre as 10 primeiras e consolida o seu liderado ao ser a que máis gañou en termos absolutos (+19,7 millóns). O primeiro posto de Castela- A Mancha en volume é aínda máis claro con máis do 50% do total, a pesar de ser a que máis litros perdeu (-30,7 millóns) nun 2023 no que só 4 comunidades venderon máis cantidade. Cataluña en valor e Comunidade Valenciana en volume, segundas provedoras. 12 das 17 subiron de prezo.

Andalucía e Galicia son as comunidades que máis crecen en prezo

En canto aos prezos medios, Andalucía (+29,6%) e Galicia (+23,6%) foron as comunidades autónomas que máis se encareceron en 2023, até alcanzar os 3,10 e os 4,07 €/litro respectivamente. As seguintes que máis subiron de prezo foron Navarra (+18,4% até os 2,59 €) e Baleares (+14,7% até os 9,39€).

No polo oposto atopamos a Cantabria (-76% até os 2,99 €/litro), Estremadura (-8,6% até os 51 céntimos) e Murcia (-3,3% até os 1,14 €). Baleares (9,39 €/litro) e Castela e León (7,67 €) son as que rexistraron os prezos medios máis elevados en exportación vitivinícola. Séguenlles Canarias (5,32 €) e País Vasco (4,66 €).