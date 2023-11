Un experto sinala a India e Corea do Sur como os destinos con máis potencial para as exportacións agroalimentarias galegas

O Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) vén de presentar o primeiro Programa de Desenvolvemento Directivo para Empresas Alimentarias galegas, unha iniciativa deseñada xunto á Universidade Intercontinental da Empresa (UIE) a prol do talento e a mellora da competitividade do sector alimentario de Galicia que se impartirá de marzo a novembro de 2024.

A xornada celebrada esta semana nas instalacións do Centro Obra Social ABANCA de Santiago de Compostela, que acolleu unha Masterclass do consultor do Banco Mundial, Mario Weitz, sobre as perspectivas económicas mundiais e o seu impacto no sector alimentario, e serviu para inaugurar a Formación, contou coa participación de Antonio Basanta, Director Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica; Andrés Rodríguez, Presidente de Clusaga; e con representantes de ABANCA, UIE, e empresas socias do Clúster, entre as que a iniciativa tivo gran acollida.

Perspectivas económicas e impacto no sector da alimentación

Tras a benvida aos asistentes, deu comezo o relatorio de Mario Weitz. O economista e experto abordou, en primeiro lugar, unha panorámica da economía actual, incidindo en factores clave como o conflito Ucraína – Rusia, os tipos de xuro ou a inflación. A Masterclass tamén serviu para analizar os mercados internacionais, sinalando Asia e América Latina como emerxentes. Ademáis, Weitz puxo o foco en India e Corea do Sur como os de maiores oportunidades de exportación para os produtos de alimentación, e situou a España como a novena potencia mundial do sector alimentario.

A continuación, o experto profundou nas oportunidades da dixitalización, a robótica e a intelixencia artificial. A este respecto, Weitz apuntou que a destrución neta de emprego derivada da cuarta revolución tecnolóxica oscilaría entre o 3 e o 4% para aqueles postos de traballo que requiran baixa cualificación pero que, ao mesmo tempo, isto provocaría un aumento do salario medio.

Sobre a transición do sector cara a modelos os meus respectuosos co medio ambiente, o consultor do Banco Mundial apostou por un avance gradual cara á sustentabilidade para que, desde o punto de vista económico, non se vexa afectada a competitividade. Para terminar, Weitz proporcionou unha análise aos asistentes sobre oportunidades de investimento, e abriu un debate sobre as fortalezas e debilidades do sector alimentario en relación coa economía española.

O encontro finalizou coa presentación oficial do Programa de Desenvolvemento Directivo para Empresas Alimentarias, na que se avanzaron os aspectos máis destacados do curso, a súa misión e obxectivos, ou as datas propostas, entre outras cuestións.

Na súa intervención, o Director Xeral de Pesca sinalou a oportunidade que supón o coñecemento compartido e puxo en valor a alta capacidade de networking do sector alimentario galego. Así, agradeceu a iniciativa de Clusaga de crear este Programa Formativo. “Embarcarse neste proxecto é embarcase no futuro de Galicia”, declarou Basanta.

Andrés Rodríguez, pola súa banda, explicou que o Programa “nace do compromiso de Clusaga coa creación de talento, a mellora da capacitación dos traballadores e da competitividade do sector”, e que vai en liña coas actuacións recollidas no Plan Estratéxico 2021-2025 da asociación.