Medra un 5,2% a exportación dos viños brancos españois con Denominación de Orixe

No primeiro semestre deste ano, os viños españois facturaron 18 millóns de euros máis nos mercados internacionais, a pesar de que se exportaron 3,5 millóns de litros menos que o ano pasado, segundo as cifras presentadas no último informe realizado polo Observatorio Español del Mercado del Vino, en colaboración coa Organización Interprofesional del Vino de España.

En concreto, no primeiro semestre de 2023, exportáronse 1.018,2 millóns de litros, por valor de 1.453,4 millóns euros, o que supón un 1,3% máis. Trátase do mellor primeiro semestre da serie histórica, en termos de valor.

A pesar das boas cifras en canto ao valor, os viños que máis sufriron neste primeiro semestre foron aqueles envasados e con Denominación de Orixe Protexida (DOP). Neste tipo de viños deixáronse de exportar 9,65 millóns de litros (-7%) e de facturar 15 millóns euros. Tamén caeron as exportacións dos viños a granel, tanto en valor (-3,3%), como en volume (-0,9%). No lado positivo, destaca a boa marcha dos varietais envasados, que xa superan en valor aos viños con IXP.

No informe tamén destaca a caída dos viños envasados comercializados nos mercados dos EEUU, onde o valor reduciuse en case un 2%, situándose nos 130 millóns de euros. Aínda así, mantense como o principal destino dos viños envasados españois. Mentres, incrementouse nun 14% os viños envasados con destino ao Reino Unido, cun valor que se sitúa xa nos 127 millóns de euros.

Viños con DOP

Os viños con DOP mantéñense como a categoría máis exportada dentro dos viños tranquilos envasados. Na primeira metade de 2023 perderon un 2,3% en valor, ata os 632,6 millóns de euros e un 7% en volume, ata os 129,3 millóns de litros. O seu prezo medio foi un 5% superior, situándose no 4,89 €/litro (+23 céntimos), o máis elevado entre todos os produtos analizados.

Nos viños envasados e con DOP os que máis sufriron esta caída foron os tintos. Así, na campaña de xuño 2022 ao mesmo mes deste ano, os tintos pasaron a facturar 81 millóns de euros (9% menos), mentres que os viños brancos conseguiron un incremento do 5,2% e alcanzan os 27 millóns de euros. Aínda que de ambos se venderon menos litros. O volume de litros de viños brancos con DOP situouse nos 6 millóns de litros (6% menos) e no caso dos tintos e rosados foi de 17 millóns de litros (10% menos).

Pola súa banda, as exportacións de viños con IXP envasados, perderon un 4% en valor, ata os 68,8 millóns de euros (-2,9 millóns), pero aumentaron un 6% en volume, ata os 62,3 millóns de litros (+3,4 millóns), ao caer o seu prezo medio un 9%, ata o 1,10 €/litro (-12 céntimos). Foi o único produto, entre os viños tranquilos envasados, que reduciu o seu prezo medio.

Os viños varietais envasados foron o produto que mellor evolucionou neste período, con crecementos do 26% en valor, ata os 78,6 millóns de euros (+16 millóns) e do 21% en volume, ata os 45,6 millóns de litros (+8 millóns). O seu prezo medio tamén aumentou (+3,5%), ata o 1,72 €/litro. O gran crecemento dos viños varietais, practicamente ininterrompido desde 2019, fai que xa superen aos viños con IXP en termos de valor, e que se vaian achegando en termos de volume.