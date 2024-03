Estes son os cambios que finalmente haberá este ano na PAC a nivel europeo

Os ministros de agricultura dos estados membros da Unión Europea reuníronse este martes en Bruxelas para dar a aprobación final ás medidas propostas pola Comisión Europea para suavizar as esixencias ambientais da nova Política Agrícola Común (PAC).

As medidas son unha resposta ás protestas dos produtores agrícolas e gandeiros en gran parte da UE. O seguinte paso é que o pleno da Eurocámara vote as medidas na semana do 22 ao 25 de abril e, se todo vai segundo o planeado, o regulamento entrará en vigor a finais de primavera.

Estes son os cambios que está previsto que se apliquen:

-Exímese ás pequenas explotacións de menos de dez hectáreas dos controis e as sancións relacionadas cos requisitos de condicionalidade da política común (BCAM) . Esa medida afectará ao 65 % dos beneficiarios da PAC, que, con todo, só representan ao redor do 10 % das terras agrícolas.

-Para as explotacións de máis de 10 hectáreas, as modificacións das normas sobre boas condicións agrarias e ambientais (BCAM) aprobadas pola Comisión Europea, articúlanse a través da introdución dunha disposición xeral que permite aos Estados membros conceder excepcións temporais e específicas a determinados requisitos de condicionalidade en caso de condicións climáticas imprevistas que impidan aos agricultores cumprilos (secas ou altas precipitacións). Afectan de maneira explícita á BCAM 6, máis flexibilidade para decidir que chans protexer e en que estación, en función das especificidades nacionais e rexionais; a BCAM 7, permítese utilizar a diversificación de cultivos como alternativa; a BCAM 8, os agricultores só estarán obrigados a manter as características paisaxísticas existentes, como sebes ou árbores , e animaráselles, de maneira voluntaria, a manter terras en barbeito ou a crear novos elementos non produtivos mediante ecoesquemas.

-Os cambios, igualmente, garantirán que os países poidan modificar os seus plans estratéxicos da PAC dúas veces ao ano de maneira permanente, fronte a unha soa, como sucedía até agora.

Moitos temas sen abordar, como o tema das cláusulas espello para evitar a competencia desleal

Desde a organización Unión de Uniones recalcan que, porén, “non se avanzou ao redor de temas importantes que o Consello non tivo ocasión de expor: a necesidade dun marco estable e predicible que evite a enorme incerteza na que se desenvolve o sector; un discurso ambiental que se ha de axustar e consolidar o papel estratéxico da actividade agraria e que máis parece ir por vías paralelas e contraditorias coa realidade socioeconómica do sector (Regulamento de Restauración da Natureza, que no Consello de Medio Ambiente de onte quedou bloqueada despois de que Hungría sumásese ao grupo de países críticos, o Directiva Marco de residuos que afectará á produción primaria a partir do 2027…etc”. .

“Así mesmo quedouse pendente de abordar temas fundamentais para o sector como a adopción real e concreta de medidas a curto e medio prazo que permitan reforzar a posición dos agricultores na cadea de subministración alimentaria, en particular para garantir uns ingresos xustos; aliviar a presión financeira dos agricultores mediante o deseño de medios de apoio adicional a través da ampliación do marco temporal sobre axudas estatais ou por último, a necesidade de velar por unha competencia baseada en normas equitativas a escala mundial e no mercado interior”, engaden.

.Unión de Uniones sinala que “agora é o momento de actuar por parte das administracións a nivel estatal e autonómico, coa marxe de manobra aberto por Bruxelas e seguir reivindicando solucións para todos estes temas que non foron abordados no Consello de Ministros de onte”.