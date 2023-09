A axuda asociada ao vacún de carne para este ano descende en 3,63€ por vaca nodriza con respecto a 2022

A publicación por parte do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) dos importes provisionais da PAC deste ano segue traendo malas noticias para os gandeiros de vacún de carne. Se no ecorrexime de pastoreo a merma nas contías é dun 28% respecto ao inicialmente previsto, nas axudas asociadas á produción (prima por vaca nutriz), prodúcese un descenso de case un 10% respecto do planificado, e o importe final queda por baixo do cobrado este ano polas explotacións.

Segundo o importe provisional para este ano 2023 feito público este luns polo FEGA, as ganderías galegas van percibir 3,63 euros menos por vaca ca este ano, pasando dos 85,16€ do ano 2022, aos 81,53€ da actual campaña, o que representa 8,72 euros menos do importe planificado inicialmente, fixado en 90,25€ por vaca nutriz, cun 10% máis (99,27€) en caso de tratarse de razas autóctonas, importe que queda agora en 89,68€.

No caso da axuda asociada á produción láctea, mantense o importe de 157,95€ por vaca leiteira (181,66€ en zonas de montaña) para os primeiros 150 animais e 78,99 (90,83 en zonas de montaña) entre 151 e 725 vacas. Pola súa banda, os gandeiros extensivos de ovino e caprino de carne recibirán 14,46 euros por cabeza e os de leite 12,49€.

Críticas do SLG

“Resulta totalmente imprescindible que o Ministerio faga un urxente exercicio de responsabilidade e proceda á ampliación do orzamento até equiparar as axudas o máximo posible ao previsto. O vacún de carne foi un sector especialmente castigado nestes últimos anos no tocante ás axudas públicas”, insiste Ana Rodríguez, economista especializada na PAC do Sindicato Labrego Galego.

“Dende o SLG instamos ao Ministerio a ampliar orzamento até subsanar estas situacións, xa de por si incongruentes habida conta da responsabilidade que ten como Administración pública de establecer políticas dirixidas a garantir que se produzan alimentos a nivel de todo o Estado, canto máis se temos en conta a alza de custos de produción e os problemas derivados do quecemento global aos que se están a enfrontar as labregas e labregos”, asegura.

Desde o SLG insisten en que a redución das axudas pon en risco a continuidade das explotacións. “As granxas pediron os ecorreximes en función dunhas previsións que agora non se cumpren. Unha redución de 1/3 por hectárea dos importes muda moito o escenario, en moitos casos complicando de xeito salientable a viabilidade das granxas”, afirma Ana.

Desde o SLG consideran que tanto os ecorreximes como as axudas asociadas son “fontes de financiamento moi sensíbeis para as granxas”, polo que esixen “solucións” ante a “inxustificable falta de correspondencia entre as previsións das axudas do Ministerio e a súa contía final”.

Así, o Sindicato Labrego considera que unha variación do 28% entre as estimacións e as contías reais, como acontece no caso dos ecorreximes en pastos (pastoreo extensivo, sega ou illas d biodiversidade), que supón 17,44€ menos por hectárea, “é absolutamente inaceptable”.

Caso similar dase nos ecorreximes en terras de cultivo (sementeira directa e rotación con especies mellorantes), que tamén afecta de xeito diferenciado ás granxas galegas, onde a falta de concordancia entre o estipulado e o previsto sitúase no 20% (17,08€ menos por hectárea).

“Sendo os importes iniciais proporcionados polo propio Ministerio de Agricultura a información en base á cal as granxas toman boa parte das decisións económicas para o desenvolvemento da súa actividade produtiva, estes deben ser elaborados de xeito estritamente rigoroso”, argumenta Ana.