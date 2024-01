Isto é o que se pagou até o de agora aos produtores das axudas da PAC 2023

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación coordinou o pago de máis de 3.475 millóns de euros das axudas directas da Política Agraria Común (PAC) correspondentes aos primeiros pagos da nova PAC 2023-2027, que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2023, cuxo prazo de pago anticipado iniciouse o pasado 16 de outubro.

Este importe, pagado a 31 de decembro, é similar ao efectuado noutras primeiras campañas nas que se puxo en marcha unha nova Política Agraria Común, debido ás especificidades que implican estes anos de transición.

No caso concreto da campaña da PAC 2023, o período de presentación de solicitudes comezou en marzo, un mes despois do habitual, xa que a normativa esixía realizar a conversión de dereitos de pago básico a dereitos de axuda básica á renda para a sustentabilidade antes de realizar a apertura do prazo de presentación.

Ademais, a nova PAC incorporou novas intervencións, como os ecorregímenes, ou novos requisitos, como os establecidos neste período de face ao cumprimento da condición de agricultor activo, que requiren controis adicionais a realizar por parte das comunidades autónomas con anterioridade ao pago das axudas, co fin de garantir así o uso adecuado dos fondos da Unión Europea.

De igual forma, reforzáronse os controis para evitar que se poidan solicitar axudas directas de forma fraudulenta sobre superficies que o solicitante non ten á súa disposición (xa sexa en propiedade ou en réxime de usufructo, arrendamento ou aparcería).

Todas estas cuestións implicaron adaptacións no calendario de pagos das diferentes intervencións, polo que resulta preciso esperar a que finalice o período de pago das axudas directas, o 30 de xuño de 2024, para que se completen os 4.875 millóns de euros que deben percibirán os 622.400 agricultores e gandeiros que presentaron a súa solicitude única en 2023.

A partir do 1 de decembro autorizouse o abono de até o 90 % da axuda básica á renda e os seus pagos complementarios. Tamén desde o 1 de decembro púidose transferir até o 90 % do pago dos ecorregímenes e os réximes de axudas asociadas á produción sustentable de proteínas de orixe vexetal, arroz, remolacha azucreira, tomate para transformación, froitos secos en áreas con risco de desertificación, produción tradicional de uva pasa e oliveiral con dificultades específicas e alto valor ambiental, así como de axudas asociadas á ganadería, excepto as axudas ao engorde de tenreiros.

Unha vez levouse a cabo a asignación de dereitos procedentes da Reserva Nacional de Axuda Básica á Renda (o 1 de abril de 2024 como data límite), así como o cálculo de importes unitarios definitivos, remanentes e transferencias entre intervencións (antes do 1 de maio de 2024), autorizarase o abono do 10 % restante, cuxo prazo para facerse efectivo conclúe o 30 de xuño de 2024.

Respecto ao pago específico ao algodón e as axudas ao engorde de tenreiros, os requisitos de admisibilidad destas axudas non poderán ser verificados até o inicio do ano 2024, xa que o cálculo do importe unitario baséase nas unidades de produción (hectáreas e número de animais) que cumpren todos os requisitos destes réximes de axudas. Do mesmo xeito que nos demais réximes, o prazo para facer efectivo os pagos para estas dúas axudas conclúe o 30 de xuño de 2024.

Deste xeito, a distribución por comunidades autónomas, dos pagos xa realizados das axudas directas da campaña 2023 sería a seguinte:

Cada comunidade establece o seu propio calendario de pagos en función da planificación e execución dos controis que teñen que realizar sobre todos os expedientes para verificar os requisitos de admisibilidad das axudas.