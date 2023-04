“Este ano poremos en marcha o Banco de Explotacións”

A Xunta porá en marcha este ano o Banco de Explotacións, unha medida incluída no marco da Lei de Recuperación da Terra agraria de Galicia para garantir a remuda xeracional no agro. Así o afirmou a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, este venres na súa intervención na Comisión de Agricultura do Parlamento galego.

O Banco de Explotacións ten como finalidade poñer en contacto a persoas que cesan a actividade con outras interesadas en alugar esas instalacións, de cara a garantir a continuidade desas granxas.

Neste sentido, Inés Santé explicou que se implementará unha aplicación informática para a xestión das granxas que formen parte do Banco de Explotacións, co fin de poñer en contacto titulares de explotacións que abandonan a actividade con persoas interesadas en incorporarse.

O prezo de venda ou aluguer será negociado polas partes coa mediación de Agader

“Poñeremos en marcha unha aplicación informática xa desenvolvida que permitirá a xestión da información de todas as granxas e incluirá un visor xeográfico onde se poderá consultar a súa ubicación e características”, indicou Santé, que comparaceu no Parlamento a petición do grupo popular.

Incorporación obrigatoria de explotacións que recibisen axudas

A posta en marcha do Banco de Explotacións centrou tamén unha Proposición non de Lei presentada polo BNG, na que se solicitaba a súa articulación “de maneira inmediata” e a difusión da súa existencia a través das oficinas agrarias comarcais.

O PP apoiou a proposta e o deputado José Antonio Armada avanzou que este ano porase en marcha un proxecto piloto do Banco de Explotacións nunha comarca, explicando ademais que “o prezo será negociado polas partes coa mediación de Agader”.

Ao Banco de Explotacións incorporaranse as granxas de xeito voluntario, agás todas aquelas que teñan unha axuda activa no momento do peche ou nos anos previos. “As explotacións sen relevo que recibisen plans de mellora da Xunta incluiranse automaticamente no Banco de Explotacións”, explicou.

O sector leiteiro perde entre 30 e 40 granxas por mes

O encargado de defender a iniciativa do BNG foi o deputado Xosé Luis Rivas, Mini, que indicou que “o ano pasado, pese a ser un bo ano para o sector lácteo, pecharon 344 explotacións leiteiras en Galicia, 1.600 sumando as de carne”.

Alertou ademais de que “empezan a pechar granxas grandes, ben dimensionadas, rendibles pero sen sucesión”. “O sector leiteiro, que é o mellor remunerado neste momento, perde entre 30 e 40 granxas por mes. Moitas veces está o fillo pero di eu non a collo porque me vén enriba un lío tremendo. Se é rapaza buscará traballo de caixeira de supermercado e se é rapaz de camareiro nun bar”, describiu.

Vostedes botan para atrás a calquera. Este ano houbo 73 solicitudes de incorporación denegadas por falta de orzamento (Xosé Luis Rivas, BNG)

“Vostedes botan para atrás a calquera. Este ano houbo 73 solicitudes de incorporación denegadas por falta de orzamento e estamos asistindo a unha grande ameaza de apocalipse, que é a nova PAC, pronunciada en charlas oficiais por un director xeral que é un conseguidor”, denunciou.

“Os 13 anos de política somnolenta do Goberno do PP están a ser letais para o agro galego. Produciuse unha perda de 20.000 explotacións e a tendencia de abandono non se frea porque non se van incorporar 400 mozos ao ano en leite, que sería necesario para manter o número actual de explotacións”, alertou.

“O abandono chama polo lume”

“O abandono chama polo lume, ata que a Consellería se dedique unicamente a iso”, dixo Mini, que criticou a estratexia da Xunta para o sector da carne: “Só as explotacións profesionais teñen dereito á existencia, este é un mantra que se repite e que cala, pero a realidade é que temos máis da metade do territorio xestionado por pequenas explotacións a tempo parcial, de menos de 10 vacas. A reestruturación leiteira fíxose así, a base de abandono inducido”, denunciou.

O PSOE apoiou a iniciativa presentada polo BNG. O deputado Martín Seco expuxo que “os datos falan de que 5 de cada 6 gandeiros poden estar xubilados no ano 2030 sen que teñan relevo” e advertiu á Xunta de que “non estamos en tempo de propaganda, senón de actuar” porque “dous anos despois o Banco de Explotacións está posto na Lei pero segue sen estar en funcionamento”.