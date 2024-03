Inicio da tramitación de senllos polígonos agroforestais en Salvaterra de Miño e Arnoia

Estas iniciativas teñen por obxecto poñer en produción áreas de terra agroforestal con boa capacidade productiva, en progresivo estado de abandono. No concello ourensán trátase de 224 hectáreas, mentres que en Salvaterra do Miño (Pontevedra) son 22,2 hectáreas de terreos

O Diario Oficial de Galicia (DOG) vén de publicar os decretos polos que se declaran de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de Remuíño, localizado no concello ourensán da Arnoia, e o da Cabreira, en Salvaterra do Miño (Pontevedra). Esta declaración implica o recoñecemento da existencia de razóns de interese público aos efectos da aplicación da tramitación de urxencia do procedemento.

O caso de Remuíño aprobouse o pasado 8 de xullo de 2022, e ten por obxecto prioritario pór en produción áreas de terra agroforestal con boa capacidade produtiva, en progresivo estado de abandono ou infrautilización. A superficie total neste caso é de 224 hectáreas, distribuídas en 6.753 parcelas de 780 propietarios.

Mentres, o polígono de Cabreira actuará sobre 22,21 hectáreas distribuídas en 237 parcelas de 148 propietarios. Neste caso, cómpre destacar que a zona delimitada está na área da Denominación de Orixe Rías Baixas, existindo unha gran demanda de terreos para a mellora da estrutura territorial de explotacións xa existentes ou a posta en marcha de novas iniciativas produtivas vinculados á produción vitivinícola, gandería extensiva e aproveitamento forestal.

“Na actualidade, tendo en conta este de Salvaterra do Miño, estanse a desenvolver un total de 30 polígonos agroforestais de iniciativa pública en toda Galicia, que se atopan en distintas fases de execución. Isto supón un total de 9.323 hectáreas mobilizadas grazas á Lei de recuperación da terra agraria, abranguendo 30.357 parcelas e 8.568 persoas propietarias directamente beneficiadas”, detallan desde a Consellería do Medio Rural.