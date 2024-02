Decálogo de reivindicacións das organizacións agrarias de cara ás mobilizacións en Galicia

Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego e Asociación Agraria de Galicia veñen de dar forma á táboa reivindicativa conxunta que defenderán nas vindeiras semanas. Tal e como xa anunciaron hai uns días, as tres organizacións agrogandeiras maioritarias en Galicia ven necesario apostar pola unidade de acción para garantir a mellor defensa dos intereses do sector produtor.

Nos vindeiros días pecharán o calendario de actuacións a seguir nas próximas semanas, unha vez que pasen as eleccións autonómicas que terán lugar o domingo 18 de febreiro.

As organizacións agrarias entenden que existen motivos máis que de sobra para que o sector produtor saia á rúa; así como un contexto, tanto a nivel europeo como estatal, do que a agricultura e a gandería galega non pode manterse á marxe. En concreto, ven necesario actuar para paliar a excesiva burocracia que ten xerado a entrada en vigor de novas normativas europeas; así como para garantir que os acordos comerciais con países extracomunitarios non supoñan unha competencia desleal para os produtores locais.

Así, as tres organizacións instan á Xunta e ao Goberno central a actuar con contundencia e rigor para garantir prezos xustos para os produtos agrogandeiros e, con eles, o futuro e a rendabilidade do sector produtor.

Estes son os puntos incluídos no Decálogo de Reivindicacións das organizacións agrarias galegas:

Prezos xustos. Eliminación da especulación e creación de índices de referencia dos custos de produción nos diferentes sectores, incluíndo unha remuneración digna do traballo das produtoras e produtores e mecanismos para facer cumprir a Lei da Cadea Alimentaria e acabar con prácticas e marxes abusivas. Rexeitamento aos tratados de libre comercio (Mercosur) que poñan en perigo as producións, así como a súa priorización fronte ás de terceiros países que comercializan coa UE. Eliminar a burocratización: Caderno Dixital, Decreto de Ordenación de Explotacións Bovinas e Decreto de Fertilización Sostible de Solos. Adaptación dos ecorreximes da PAC á realidade da agricultura e gandeiría galegas e pagos en función das persoas activas e non pola superficie. Importes suficientes para atender as solicitudes de produción en ecolóxico, así como a totalidade de expedientes de agroambiente e clima e as axudas de incorporación. Recuperación de terra agrícola e a súa especial protección, así como apoios ao sector fronte a novos retos como os cambios no clima, novas enfermidades ou o encarecemento dos insumos e combustibles. Maior apoio á investigación pública, que axude e acompañe ao sector na situación actual e de cara aos novos problemas que afectan ao sector para unha maior sostenibilidade nas explotacións. Fomentar o acceso da poboación aos alimentos apoiando os mercados locais e os circuitos curtos. Mantemento da redución do prezo do gasóleo para o sector, así como as condicións do gasóleo agrícola profesional. Remuneración dos danos da fauna salvaxe (xabarín, lobo…), do lucro cesante e da totalidade das perdas ocasionadas, que deben se minimizadas. Creación da figura do mediador na negociación de contratos e posta en marcha de Observatorios de prezos nos produtos agrogandeiros.