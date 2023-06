Curso de iniciación á viticultura e enoloxía no Campus Terra de Lugo

O Campus Terra de Lugo organiza a partir do vindeiro luns, 26 de xuño, un curso de iniciación á viticultura e enoloxía.

Velaquí a información máis destacada sobre o mesmo:

-Datas e horarios:

Xuño: día 26 de 18:00h a 21:00 h; día 30 de 18:00h a 20:00 h.

Xullo : día 1 de 11:00 h a 13:00 h; día 7 de 18:00 h a 22:00 h; día 21 de 18:00h a 21:00 h.

Setembro: día 8 de 18:00 h a 20:00 h; día 9 de 10:00 h a 12:00 h; día 22 de 18:00 h a 22:00 h; día 29 de 18:00 h a 20:30 h.

Otubro: día 6 de 18:00 h a 20:30 h; día 13 de 18:00 h a 18:30 h; día 20 de 18:00 h a 19:00 h; día 27 de 18:00 h a 20:00 h

-Lugar:

Escola Politécnica Superior de Enxeñería (EPSE), Edificio CACTUS, Campos de Prácticas , Viña Exp. Monte do Cristo.

-Contidos:

O mundo da viticultura a súa relación co mundo vinícola , apreciación dos detalles do viño . Introdución ao coñecemento da viticultura , á pranta , as labores e o porqué , os tipos de viticultura, causas, participación no manexo da viña e realización da vendima. Iniciación á enoloxia básica, concepto de bodega materiais e funcións, tipos de adegas tradiconais en Galicia, realización de microvinificacións e traballo elemental en bodega. Nocións de cata, conexión , variedades , terroir, elaboracion e viño en cata.

As persoas interesadas en asistir deben cubrir o seguinte formulario de inscripción