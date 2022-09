Alimagro, a cita para o sector da pataca da Limia, este fin de semana en Xinzo

Ao longo desta fin de semana celebrarase en Xinzo de Limia a terceira edición da feira Alimagro, a feira agrícola que ten a pataca como eixo principal. A iniciativa gaña peso con respecto á pasada edición e estarán representadas as principais marcas de maquinaria agrícola. Os tractores están instalados no Toural, mentres que no pavillón de deportes hai unha vintena de expositores. Ademais, o programa inclúe atractivas propostas como a degustación dunha tortilla de patacas xigante.

O concelleiro de Medio Rural de Xinzo da Limia, Amador Díaz, asegura que Alimagro promocionará “a pataca como o noso cultivo por excelencia” e insistiu en que “será un escaparate moi importante no que estarán representadas todas as firmas do mercado de tractores, mentres que no pavillón haberá degustacións todos os días”.

A programación comezou o xoves día 1 de setembro na Casa da Cultura con charlas sobre produtos microbiolóxicos ou zonas vulnerables á contaminación por nitratos. As portas do recinto feiral abríronse este venres ás 10.00 horas, incluíndo sesións de cociña en directo e as degustacións de pataca.

.

Este sábado día elaborarase unha tortilla xigante con patacas da Limia e os asistentes poderán probala de forma gratuíta. Na súa preparación colaboran Coren, Aceites Abril e a Asociación de Produtores de Pataca da Limia.

Ademais das degustacións, para o domingo prevese tamén, a partir das 11.00 horas, o percorrido da xugada de vacas do Anxo de Morgade, coa mostra de apeiros de labranza.