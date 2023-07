LAINCO lanza SIVAR GOLD®, un novo funxicida para o control de mildiu e Phytophthora 

LAINCO presentou o seu máis recente produto de formulación exclusiva. Trátase de SIVAR GOLD®, funxicida desenvolvido para ofrecer unha solución eficaz no control de enfermidades como mildiu e Phytophthora, que afectan a cultivos de gran importancia en España, como a pataca, o tomate e a vide, entre outros.

SIVAR GOLD® está composto por dúas materias activas altamente eficaces na xestión de resistencias: o fosfonato potásico ao 25,5% (expresado como acedo fosforoso) e o azoxistrobin ao 6,25%, nunha formulación de suspensión concentrada (SC) de alta calidade. Esta combinación única de ingredientes activos xera unha sinerxía que potencia o efecto funxicida de ambas.

Esta solución ofrece unha acción preventiva, curativa e antiesporulante, o que resulta fundamental no control de Phytophthora spp. e do mildiu da vide (Plasmopara viticola), entre outras enfermidades. Ademais, unha característica destacada de SIVAR GOLD® é a súa capacidade para estimular as defensas naturais das plantas, proporcionando unha protección adicional en momentos críticos de risco.

SIVAR GOLD® foi autorizado para o seu uso en diversos cultivos, como: vide, pataca, tomate, berenxena, pexegueiro e nectarino, durante distintas etapas de crecemento.

Co lanzamento de SIVAR GOLD®, LAINCO reafirma o seu compromiso coa investigación, a innovación e o desenvolvemento na industria agrícola. A empresa busca brindar aos agricultores unha ferramenta efectiva e confiable para protexer os seus cultivos, asegurando a produtividade e a calidade das colleitas.