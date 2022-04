Agricultura permitirá aplicar purín con prato en terreos con máis dun 10% de pendente

A nova versión do borrador do Real Decreto de Nutrición Sostible de Chans Agrarios acepta algunhas das alegacións presentadas polas organizacións agrarias e as comunidades da cordilleira cantábrica

O Ministerio de Agricultura excluirá ás explotacións con máis do 50% da súa superficie en pendente (superior ao 10%) da prohibición de aplicación de xurro con sistemas de prato, abanico ou canón, segundo a última redacción do proxecto de Real Decreto polo que se establecen as normas para a nutrición sostible nos chans agrarios.

O novo texto, sometido a proceso de audiencia pública ata o próximo 5 de maio a efectos de solicitar a opinión dos cidadáns, así como das organizacións representativas do sector, flexibiliza a aplicación da norma en terreos en pendente ou de alta montaña, tal como reclamaban nas súas alegacións as organizacións agrarias e as comunidades autónomas da cornixa cantábrica.

As alegacións, observacións, suxerencias ou opinións ao borrador do Real Decreto deberán dirixirse antes do 5 de maio á dirección de correo electrónico MPAyOEVV@mapa.es

O novo Real Decreto afectaría os chans agrarios así como ás plantacións forestais de crecemento rápido e exclúense da súa aplicación os hortos familiares destinados a autoconsumo.

O borrador que se atopa a exposición pública pretende “manter ou aumentar a produtividade dos chans agrarios, á vez que se diminúe o impacto ambiental da aplicación de produtos fertilizantes” e establece que se “priorizará o uso de fertilizantes orgánicos”, sobre todo os procedentes da propia explotación, aínda que fixa condicionantes e limitacións á súa utilización.

Aplicación de xurro

Con todo, o Ministerio flexibiliza nesta nova versión a súa proposta inicial de prohibir a aplicación de xurro con sistemas como prato, abanico ou canón, que estarán autorizados en terreos con pendente media superior ao 10% e sempre que o purín proceda da propia explotación.

Ademais, cando a suma das superficies con pendente media superior ao 10% supere á suma das fincas que teñan pendente inferior, quedará exceptuado o total da explotación e poderá aplicarse xurro mediante estes sistemas tradicionais en todas as parcelas.

Será necesario acidificar o xurro ou utilizar inhibidores da ureasa ou da nitrificación para poder aplicalo con prato, canón ou abanico en zonas de pendente elevada

En todo caso, cando se aplique xurro mediante prato, abanico ou canón, será obrigatorio empregar polo menos una das medidas de mitigación de emisións de amoníaco previstas: enterrado nas 4 horas posteriores á súa aplicación, acidificación do xurro ou emprego de inhibidores da ureasa ou da nitrificación.

No resto de explotacións, a partir da entrada en vigor do novo Real Decreto, deberá realizarse a aplicación do purín nas terras e pradeiras mediante tubos colgantes, que reducen nun 40% as emisións de amoníaco, ou mediante sistema de bandas de discos ou inxectores, que reducen as emisións nun 50%, segundo os cálculos do Ministerio.

O esterco non poderá estar amontoado nas leiras máis de 5 días

O borrador de Real Decreto indica ademais que “se evitará o apilamento temporal ao aire libre de estercos e outros materiais de orixe orgánica” e establece que de ser necesario para facilitar a loxística do estercado, deberán cumprirse as seguintes condicións:

O apilamiento só poderá realizarse fóra dos períodos de choiva

A humidade máxima do material que se pode amontoar será do 80%.

Só poderá haber unha pila en cada recinto, que non superará as 250 toneladas.

As pilas situaranse unicamente en lugares onde non haxa risco de infiltración e lonxe de correntes de augas como leitos, lagos, lagoas, e encoros, captacións subterráneas de auga para consumo humano, pozos e fontes

As pilas situaranse en terreos elevados

A distancia mínima da pila a explotacións gandeiras e/ou vivendas será de 300 metros, exceptuando a vivenda da propia explotación.

O apilamiento realizarase sempre dentro do recinto agrícola

As pilas non poderán permanecer nos recintos máis de cinco días

Medidas obrigatorias de mitigación de emisións

O esterco deberá ser enterrado “canto antes e sempre nas primeiras 12 horas” mediante arado de vertedeira ou equipo que asegure un labor equivalente, agás se foi previamente compostado, se nas parcelas nas que se deposita se practica sementeira directa ou se están destinadas a pastos ou a cultivos leñosos con cuberta vexetal entre liñas (por exemplo viñedos).

Neste caso a aplicación deberá realizarse antes do fin da parada invernal e non exista risco de contaminación dos acios. Cando se aplique en pasteiros, deixarase pasar como mínimo 21 días antes de que o gando poida entrar a pacer ou se segue a herba.

O esterco deberá ser enterrado antes de que transcorran 12 horas da súa aplicación

Do mesmo xeito, cando se apliquen produtos fertilizantes a base de urea, tamén deberá utilizarse polo menos un dos seguintes métodos paliativos: fraccionar as achegas de acordo coas necesidades do cultivo e realizalas naqueles momentos do ciclo do cultivo nos que o aproveitamento poida ser máis rápido; inxección dos fertilizantes no chan; empregar gránulos de urea recubertos dun polímero biodegradable, de forma que a liberación sexa máis lenta; realizar a fertilización nitroxenada mediante fertirrigación ou aplicar unha rega inmediatamente despois da fertilización (só se debe considerar esta técnica cando haxa necesidades de regadío, para non aumentar as perdas por lixiviación nin o consumo innecesario de auga) ou empregar inhibidores da ureasa co fin de retardar a hidrólisis da urea en ión amonio.

Boas prácticas en materia de fertilización

Co obxectivo de servir de orientación, o Ministerio de Agricultura fará públicas unhas guías con consellos sobre fertilización de chans agrarios e nutrición de cultivos e fixaranse unha serie de boas prácticas agrícolas mínimas que as explotacións deberán cumprir á hora de abonar e que as comunidades autónomas poderán complementar con medidas máis restritivas no caso de risco de contaminación de acuíferos por nitratos.

Prohíbese, por exemplo, abonar terreos xeados, cubertos de neve ou asolagados, así como cando haxa unha alerta meteorolóxica por precipitacións torrenciais. A palla e outros materiais agrícolas ou silvícolas están excluídos especificamente do ámbito de aplicación do novo Real Decreto e poderán seguir incorporándose aos chans agrarios.

A urea poderá representar como máximo o 25% das necesidades anuais de nitróxeno do cultivo

Non se aplicará xurro, esterco ou lodos de depuradora nunha franxa de 5 metros ao redor de ríos, lagos, litoral costeiro ou pozos, fontes e captacións de auga para consumo humano.

Dependendo do cultivo, non se poderá realizar fertilización nitroxenada en determinados meses do ano, salvo mediante sistemas de rega localizada. Os períodos de prohibición móstranse na seguinte táboa:

Prohíbese o uso de produtos fertilizantes a base de carbonato de amonio e salvo no caso de cultivos hidropónicos, só poderá achegarse ata o 25% das necesidades anuais de nitróxeno dun cultivo mediante produtos fertilizantes ureicos.

As abonadoras deberán manterse en bo estado e estar correctamente calibradas, para o que se establecerán revisións periódicas.