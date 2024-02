“A Administración ten que favorecer o traballo no agro, non obstaculizalo”

As mobilizacións convocadas hoxe en toda a Cornixa Cantábrica polas organizacións agrarias contaron con dez concentracións en Galicia, nas que se xuntaron arredor de 3.000 produtores e uns 600 tractores, segundo os datos das organizacións agrarias.

As principais mobilizacións desenvolverónse en Santiago e nas capitais provinciais de Lugo, A Coruña e Ourense, xunto a protestas máis locais na Gudiña (Ourense), Pedrafita e Ribadeo (Lugo), Ortigueira e Vimianzo (A Coruña), e Lalín (Pontevedra).

As protestas, que seguen a liña das que se están desenvolvendo a nivel estatal, poñen o foco na burocracia e nas esixencias que xeneran as novas normativas.

“Son obrigas que nos impoñen burocracia e aumento dos custos de produción, pero que non xeneran ningún beneficio nin para os animais nin para os alimentos que producimos. É seguir ofrecendo o mesmo produto, co mesmo benestar animal, pero con máis gastos e máis papeleo”, resume José Manuel Liste, un gandeiro de Trazo que atendeu ós medios de comunicación na concentración de Santiago.

“As novas esixencias non introducen melloras nin a nivel de benestar animal nin da calidade dos alimentos que producimos. É facer o mesmo con máis gastos e máis papeleo” (José Manuel Liste, gandeiro)

En Santiago, concentráronse arredor da Xunta medio cento de tractores chegados da comarca compostelana e Ordes. As organizacións agrarias convocantes, Unións Agrarias, Sindicato Labrego e Asaga (Asaja), aproveitaron para entregar un escrito coa taboa reivindicativa na Xunta, igual que se fixo nas subdelegacións do Goberno en Ourense e Lugo e na Delegación do Goberno na Coruña.

O decálogo de demandas do sector resúmense en catro puntos principais:

Prezos que cubran custos de produción . As organizacións convocantes apelaron á creación de observatorios de prezos que marquen uns custos de produción mínimos, por baixo dos cales non poidan baixar os prezos.

. As organizacións convocantes apelaron á creación de observatorios de prezos que marquen uns custos de produción mínimos, por baixo dos cales non poidan baixar os prezos. Eliminación dos decretos de nutrición sostible de solos, de ordenación de granxas e do caderno dixital. Este último xa se comprometeu a modificalo o Ministerio, no sentido de convertilo en voluntario. En canto ó decreto de nutrición de solos, as organizacións agrarias reclaman que se volva permitir a aplicación de xurros con plato. “A actual normativa non está pensada para Galicia nin para a Cornixa Cantábrica. Reflicte un profundo descoñecemento da nosa realidade e dispararía os custos da maquinaria”, valoran.

e do caderno dixital. Este último xa se comprometeu a modificalo o Ministerio, no sentido de convertilo en voluntario. Cambios na PAC e dos ecoesquemas, para axeitalos ás necesidades da Cornixa Cantábrica. “É necesaria unha PAC para as persoas, non para os territorios”.

e dos ecoesquemas, para axeitalos ás necesidades da Cornixa Cantábrica. “É necesaria unha PAC para as persoas, non para os territorios”. Control dos acordos de libre comercio e esixencia ós produtos importados dos mesmos requisitos que se lle piden ós de aquí.

Valoracións das organizacións agrarias

O sentir común do sector é que existe unha burocratización que está creando problemas onde non existían. “A Administración ten que favorecer o traballo no agro, non obstaculizalo”, resumía Félix Porto, de Unións Agrarias.

Por parte do Sindicato Labrego, Xulio Fernández tachou de “moi agresiva” a nova normativa e sinalou que os trámites administrativos están aumentando os custos.

Como elemento principal, tanto Félix Porto como Xulio Fernández apelaron á creación de índices autonómicos de custos de produción, de xeito que eses índices permitan fixar un solo dos prezos agrarios. “É certo que o Ministerio e Europa teñen a maior responsabilidade nas novas normativas, pero a Xunta ten transferidas as competencias en agricultura e ten capacidade de facer máis”, valora Félix Porto.

“En Galicia hai que permitir o abonado de xurros con prato, a actual normativa non ten sentido”

Por parte de Asaga, integrada en Asaja a nivel estatal, Francisco Bello insistiu en reclamar tamén prezos e políticas xustas: “Pero o máis importante é defender a dignidade de vivir no rural e producir alimentos. É moi fácil lexislar desde os despachos, pero a cidadanía debe coñecer a verdadeira situación na que estamos. O futuro da agricultura e da alimentación está en grave risco en Europa e a UE ten que replantexarse as súas políticas. Esta non é a PAC que necesita Galicia, que está asfixiando a miles de explotacións”, concluíu.

Reunión europea o 26 de febreiro

Ás protestas de hoxe, espérase que lle sigan novas convocatorias en próximos días. O 26 de febreiro celébrase unha cita trascendente a nivel europeo, onde os ministros de Agricultura de tódolos países debatirán sobre a situación e posibles medidas. En función do que suceda ese día, o sector tomará decisións.