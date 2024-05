A D.O. Monterrei suma unha nova adega

A sede do Consello Regulador acolleu unha reunión do Comité de Certificación da Denominación de Orixe Monterrei, destinada a valorar a certificación dunha nova adega do territorio vitivinícola.

Unha vez o Comité constatou que esta adega superou todos os requisitos necesarios, a adega Alejandro Ramón Blanco Dijkhoff (situada en Mourazos, Verín) pasa a certificar os seus viños baixo a tipoloxía: branco Monterrei e tinto Monterrei. Esta certificación posibilita que a adega utilice no etiquetado das súas botellas as tirillas distintivas da D.O. Monterrei.

Con esta incorporación, xa son 29 as adegas inscritas e certificadas pola Denominación de Orixe Monterrei, que aglutina os municipios de Castrelo do Val, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós.

Os viñedos de Monterrei ocupan 720 hectáreas de territorio, nas que traballan 375 viticultores.