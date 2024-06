Panamá del Lorangerie, de Finca La Asunción SC, elixida Vaca Gran Campioa de Feiradeza

O certame gandeiro FEIRADEZA celebrou esta tarde os seus campionatos de vacas adultas, no que Panamá del Lorangerie, de Finca La Asunción SC, de Touro (A Coruña) foi elixida Vaca Gran Campiona do Open Internacional da Raza Frisoa, mentres que Ponderosa King Doc Alicia, da gandería Carballeiras, de Lalin, alzouse co primeiro premio de vaca gran campioa de FEIRADEZA.

Como mellor criador de FEIRADEZA a primeiro premio foi para gandería Midón, de Lalín, mentres que no Open Internacional o gañador foi Gandería SAT Rey de Miñotelo, de A Pastoriza (Lugo).

A distinción ao mellor manexador foi para Alberto Iglesia Vila, de Rey de Miñotelo.

Podes ver a quí o concurso completo: