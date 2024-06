O Consello Regulador da DO. Monterrei renova a súa colaboración con Expourense para promocionar os seus viños en 2024

A D.O. Monterrei asegura presenza en eventos nacionais e internacionais a través do convenio con Expourense

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei e a Fundación Expourense asinaron esta semana en Verín un convenio que ratifica, por noveno ano consecutivo, a colaboración entre ambas entidades. Esta alianza permite a Monterrei ter unha presenza destacada en todas as accións promocionais, feiras e eventos organizados polo recinto ourensán durante o ano 2024.

Jonatás Gago García, presidente da D.O. Monterrei, e Rogelio Martínez, director xerente de Expourense, foron os encargados de formalizar o acordo, que fortalece a relación iniciada en 2015. A colaboración contempla a participación de Monterrei en diversas actividades dentro e fóra de España, enfocadas especialmente na promoción transfronteiriza debido aos acordos de cooperación que mantén Expourense con entidades da Eurorrexión.

Un dos puntos destacados no calendario de eventos é a presenza de Monterrei en Xantar, o 25º Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que se celebrará do 24 ao 27 de outubro. Neste marco, os viños de Monterrei serán protagonistas no Túnel do Viño, onde se mostrarán as variedades autóctonas galegas e a alta calidade da produción vinícola da rexión. Adicionalmente, Monterrei participará en showcookings onde os seus viños acompañarán pratos elaborados con produtos de calidade de Galicia e organizará unha cata comentada.

A promoción dos viños de Monterrei tamén terá lugar en todas as feiras e eventos deportivos organizados por Expourense, onde se proxectarán vídeos corporativos na pantalla xigante do pabellón. O convenio inclúe ademais a posibilidade de desenvolver misións comerciais dirixidas á promoción dos viños e da enogastronomía en xeral, tanto no ámbito nacional como internacional.

Rogelio Martínez expresou a súa satisfacción pola renovación deste convenio, destacando o papel de Expourense como plataforma de cooperación público-privada e de internacionalización para as empresas da provincia de Ourense. Jonatás Gago, pola súa banda, subliñou a importancia deste acordo para dar a coñecer os viños de Monterrei nun espazo que alberga un importante número de eventos ao longo do ano, resaltando a visibilidade que isto supón para a marca tanto no mercado nacional como internacional.