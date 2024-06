“Até setembro está aberto o prazo para reclamar contra o Cártel Lácteo, Eskariam ofrece una opción sen ningún risco”

Máis de 7.000 granxas de toda España sumáronse xa á demanda deste bufete especializado contra as industrias lácteas por alterar os prezos de compra do leite en orixe entre os anos 2000 e 2013. Entrevistamos ao avogado David Fernández para coñecer en que estado se atopa o procedemento

A Audiencia Nacional ratificou a sanción imposta pola Comisión Nacional do Mercado da Competencia no chamado Cártel do Leite contra algunhas das principais industrias lácteas (Pascual, Lactalis, Nestlé, Schreiber, Celega, Capsa, Danone e Puleva) por pactar prezos e intercambiado información sobre explotacións provedoras.

– Que supón a resolución da Audiencia Nacional para os afectados polo Cártel do Leite?

– As nove resolucións da Audiencia Nacional supoñen a completa confirmación de que houbo un cártel do leite entre os anos 2000 e 2013. Isto dá a ESKARIAM plena viabilidade técnica e xurídica para defender a todos os gandeiros que queiran levar adiante este asunto.

– A partir de aquí, que é o que poden atoparse os gandeiros afectados?

– En vía administrativa teremos que esperar á admisión ou non por parte do Tribunal Supremo dos recursos de casación presentados polas industrias lácteas, sabendo que o Tribunal Supremo non vai entrar xa no fondo do asunto, en se é ou non un cártel, porque iso xa está probado e resolto.

Na vía civil as demandas que interpuxo ESKARIAM en representación dos gandeiros, van cumprindo os seus prazos e as súas expectativas e agora mesmo están practicamente sinaladas todas as audiencias previas e xuízos destas. En función das sentenzas que obteñamos comezaremos a interpoñer novas demandas nos próximos meses.

– Ata cando poden solicitar os gandeiros a paralización da prescrición e así poder sumarse á demanda?

– En ESKARIAM, e respecto dos nosos clientes, sempre fomos conservadores con este aspecto. Actualmente, e á espera dunha cuestión prejudicial ante o TSJUE, hai dúas correntes xurídicas: computar cinco anos desde que se ditou a resolución da CNMC, ou ben computar cinco anos desde que ese ditame adquire firmeza. De resolverse en favor desta segunda opción realmente aínda non comezaría a contar o prazo. Nós como somos conservadores comezamos a contar o prazo desde que se ditou a resolución e, por tanto, o prazo terminaría en setembro de 2024.

– Cal é a proposta de valor de ESKARIAM aos gandeiros?

– ESKARIAM cobre o cento por cento do gasto e o risco que conleva o litixio, e só cobra se gaña o preito. Lembremos que este tipo de litixios precisan duns avogados especialistas, pero tamén duns economistas para determinar o dano sufrido polo gandeiro. É moi importante que os avogados que leven os casos sexan especialistas en dereito da competencia. No noso caso contamos co despacho americano Hausfeld, Hitching&Co, que son despachos con moitísima experiencia neste sector. En canto aos economistas, nós contamos co respaldo de Compass Lexecom. En ESKARIAM, ademais de todo isto, tamén cubrimos o risco dunhas posibles costas do proceso.

– Que documentación necesita un gandeiro para poder iniciar a tramitación da súa demanda?

– Con ESKARIAM ao gandeiro chégalle con asinar a folla de encarga e solicitar o FEGA. Grazas aos miles de gandeiros que xa confiaron en nós, dispoñemos dun marco de determinación de dano detallado por zonas que nos permite deseñar a súa pericial.