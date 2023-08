A XVI Feira do Viño Monterrei incluirá catas comentadas, showcookings e xogos infantís

Data inicio: 11/08/2023

Data fin: 13/08/2023

Lugar: Verín, España

Verín acollerá do 11 ao 13 de agosto a XVI Feira do Viño de Monterrei. Esta edición contará cun amplo programa de actividades, aptas para todos os públicos, que se sucederán durante as xornadas co obxecto de converter esta cita nun evento vitivinícola ineludible.

Ademais de iniciativas musicais e culturais, que terán lugar durante as tres xornadas da feira, tamén están programadas catas comentadas e showcookings, para o público adulto, así como de actividades tradicionais para os máis pequenos da casa.

A primeira delas será ‘Introdución á cata dos viños de Monterrei’. Celebrarase o sábado 12 de agosto, a partir das 13 horas, e ten por obxecto a realización dunha viaxe polos distintos estilos da denominación, onde o público non só aprenda unha idea de como catar viños senón tamén a valorar o alto nivel conseguido nos viños deste territorio amparado, a través das diferentes variedades cultivadas. Esta actividade correrá a cargo de David Pascual, presidente da Asociación Galega de Enoloxía desde o ano 2021, graduado en enoloxía e director técnico dunha adega galega.

Ese mesmo día, pero xa ás 20.30 horas, terá lugar a actividade ‘Showcooking de Begoña Vázquez (O Regueiro da Cova) e cata-harmonía con viños da DO Monterrei (Miguel López, director técnico do C.R.D.Ou. Monterrei)’. Na mesma, os asistentes descubrirán diferentes elaboracións culinarias que serán maridadas con viños brancos e tintos da denominación, que lles permitirá experimentar diferentes sensacións e texturas enogastronómicas.

Na xornada do domingo, ás 13 horas, organizarase a actividade ‘Embaixadores de Monterrei’, dirixida a todo tipo de persoas con curiosidade polo mundo do viño. Esta iniciativa busca debullar e poñer en valor os viños da denominación, mencionando variedades, solos e climas. Será impartida por Juanjo Figueroa, presidente da Asociación Galega de Catadoras – AGASU, ademais de catador formado no Instituto Galego do Viño, formador no mesmo centro durante dez anos, e organizador de diferentes eventos para revalorizar o viño galego ao longo da xeografía nacional.

Para participar nas catas é preciso formalizar a inscrición. As prazas son limitadas e teñen un custo de 5 euros

Para participar nalgunha destas tres actividades será necesario formalizar a inscrición no correo electrónico info@domonterrei.com, así como abonar 5 euros de cota de participación. As prazas son limitadas e por rigorosa orde de inscrición. As mesmas realizaranse nun espazo habilitado para iso, situado na zona norte do parque da Alameda.

Doutra banda, e xa para o público infantil, durante as xornadas do 12 e 13 de agosto, o interior da Alameda tamén servirá de escenario para a realización de xogos populares como 3 en raia, billar aéreo, tangram ou ra, entre outros. Non é necesaria a inscrición previa, e a área infantil establecerase na zona sur do devandito parque.