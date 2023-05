Primavera de Portas Abertas da Ruta do Viño Monterrei 2023

A Ruta do Viño Monterrei, coa colaboración de Turismo de Galicia, organizará entre os días 2 e 4 de xuño a Primavera de Portas Abertas. Na mesma, que conta tamén co apoio dos municipios de Monterrei, Oímbra e Verín, estarán presentes sete adegas desta denominación de orixe que ofrecerán visitas guiadas polas súas instalacións acompañadas dunha degustación de viño de Monterrei. As adegas participantes na iniciativa son: Daniel Fernández, Fragas do Lecer, Gargalo, Pazo de Valdeconde, Terras do Cigarrón, Triay e Vía Arxentea. O horario de visita será o sábado ás 11, 12.30 e 17 horas e o domingo ás 12 horas (recoméndase confirmar vía telefónica coa adega correspondente).

Tamén formarán parte desta xornada restaurantes asociados á ruta (O Segredo do Retiro e Parador de Verín- Monterrei), que contan cun menú especial maridado con viños do D.O. Monterrei cun prezo que oscila entre os 30 e 35 euros. Ademais, realizaranse ofertas especiais nos establecementos: O Retiro do Conde, Hotel Vila de Verín e Parador de Verín-Monterrei. As reservas xestiónanse directamente cos establecementos, especificando que se trata da oferta de Primavera de Portas Abertas.

Esta iniciativa, ademais das visitas guiadas e degustacións en adegas, tamén inclúe as seguintes actividades:

– ‘Harmonía de viños de Monterrei e Xamón Ibérico’ (Venres 02, ás 20 horas, no Hospital dá Trindade -Castelo de Monterrei-). Nesta iniciativa os/as participantes descubrirán distintos viños do D.O. Monterrei maridados con 5 dos 7 sabores presentes no xamón ibérico. Requírese inscrición previa: Ruta do Viño Monterrei (988 590 007 // info@domonterrei.com).

-Cata de Estrelas (Sábado 3. Esta actividade poderá sufrir alteracións debido á climatoloxía). Observación astronómica acompañada de viños do D.O. Monterrei. Requírese inscrición previa: Ruta do Viño Monterrei (988 590 007 // info@domonterrei.com).

-‘Túnel de Anadas das adegas da Ruta do Viño Monterrei’ (Domingo 4, ás 12 horas, no Hospital dá Trindade -Castelo de Monterrei-). Realización dun túnel de viños, no que estarán presentes todas as adegas inscritas nela. Cada adega participante estará representada por un dos seus viños, que se exporá xunto a unha ou dúas anadas pretéritas para mostrar o potencial de envellecemento dos viños da comarca. Requírese inscrición previa: Ruta do Viño Monterrei (988 590 007 // info@domonterrei.com).

-Ruta dos Lagares Rupestres. Visita a Adega-Lagar As Barrocas. Ruta de sendeirismo sinalizada polos lagares rupestres do municipio de Oímbra (non é necesaria a inscrición. Pódese realizar de modo individual). Para visitar a Adega- Lagar As Barrocas é necesario efectuar reserva previa en Ruta do Viño Monterrei (988 590 007 // info@domonterrei.com).

Cartel das xornadas: