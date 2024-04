Terras Gauda entra no capital de adegas Gargalo, en Monterrei

Terras Gauda, a popular adega de Rías Baixas, entra en adegas Gargalo, o proxecto de Roberto Verino na D.O. Monterrei, cun 25% do capital. O equipo humano de Terras Gauda, en estreita colaboración co de Adegas Gargalo, asumirá a xestión de todas as áreas de actividade, principalmente a dirección enolóxica, empresarial e comercial, loxística, internacionalización, e enoturismo, entre outras; lideradas por profesionais con longa traxectoria no sector.

Ambos os grupos adegueiros darán forma á xa acordada participación do 25% de Terras Gauda no capital social de Adegas Gargalo dado o potencial do Godello e os viños tintos da D.O. Monterrei. Esta incorporación ao seu proxecto empresarial é unha alianza estratéxica forxada polos puntos de identidade común: diferenciación, orgullo de pertenza aos seus respectivos territorios, a posta en valor das variedades nobres e a procura da excelencia en todos os procesos. En definitiva, a elaboración de viños únicos, en comuñón coas súas orixes, guiados pola sustentabilidade, desde o máximo respecto á preservación da contorna, con vocación de transcender ás xeracións futuras.

José María Fonseca e Roberto Verino cualificaron o acordo como “un pacto entre cabaleiros” durante a presentación en Adegas Terras Gauda. Ambos coinciden en que, con esta unión, suman forzas en busca dun obxectivo común. Trátase dun compromiso a medio e longo prazo sobre a base dos valores que comparten, a estreita relación entre ambas as sociedades, o traballo ben feito e a amizade persoal que os une, que parte do respecto e a admiración muta.

O equipo humano do grupo, en colaboración co da adega de Monterrei, asumirá a xestión de todas as áreas de actividade: dirección enolóxica, empresarial e comercial, exportacións, loxística, e enoturismo, entre outras, achegando a súa experiencia e coñecemento para reforzar o posicionamento de Adegas Gargalo no mercado nacional e internacional, diversificar as súas canles de venda e potenciar a diferenciación dos seus viños. O modelo do grupo adegueiro está avalado por unha traxectoria de éxito e a súa relevancia no sector vitivinícola.

Polo potencial de crecemento da Adega Gargalo, trátase dun acordo estratéxico para o Grupo Terras Gauda, que lle permitirá incluír no seu porfolio o excelente e prestixioso Godello Gargalo, moi demandado polos diferentes mercados tanto en hostalería como nas canles de distribución, e tintos doutra denominación de orixe galega de referencia.

Adegas Gargalo

Fundada por Roberto Verino, a súa identidade construíuse sobre a elaboración de viños de alta calidade co carácter da terra e a vocación de ser un referente de prestixio dentro do viño galego. Tamén con vontade de liderar os viños de alta gama preservando a natureza, respectando o medio ambiente e comprometidos coa sociedade e a contorna. Actualmente, cultiva diferentes variedades autóctonas, prioritariamente godello, nas súas 20 hectáreas de viñedo emprazadas en lugar privilexiado, ao pé do Castelo de Monterrei en Verín.

Grupo Terras Gauda

A vocación universal, a visión a longo prazo, o respecto á orixe, crear viños de marcada singularidade e manter a autenticidade de cada unha das adegas define a filosofía empresarial do grupo, cuxas raíces están no Rosal. O seu proceso de expansión está baseado na diferenciación, a sustentabilidade, a internacionalización e na diversificación xeográfica, que se iniciou nas Rías Baixas, desde onde deu o salto ao Bierzo (Adegas Pittacum), o Val do Douro (Quinta Sardonia) e a D.O. La Rioja (Compañía de Vinos Heraclio Alfaro). Na actualidade, comercializa máis de 2,8 millóns de botellas, cun nivel de exportacións do 30% e está presente en 70 mercados de todo o mundo, con Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemaña e Puerto Rico como países de referencia.