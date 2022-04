Xarvio Scouting introduce unha nova funcionalidade para a análise de precisión das trampas de feromonas

Xarvio Scouting, ferramenta dixital de Basf Digital Farming GmbH, introduce unha nova funcionalidade para unha análise instantánea das trampas de feromonas, o que representa unha axuda para os produtores europeos de viña, froiteiros de óso e de pebida nesta campaña.

A nova función pódese descargar gratuitamente a través da aplicación xarvio Scouting para smartphones. Está destinada aos agricultores de España, Francia, Alemaña, Grecia, Italia, Polonia e Reino Unido e utiliza unha tecnoloxía moi avanzada para o recoñecemento automático de imaxes, cun sistema de aprendizaxe automática e algoritmos que identifican e contan con precisión os exemplares de carpocapsa, lobesia e grafolita atrapados nas trampas de feromonas.

O seu funcionamento é intuitivo e simple: os usuarios de Xarvio Scouting só teñen que tomar unha foto da trampa de feromonas co seu smartphone e enviar a imaxe para a súa análise. En poucos segundos e a través da aplicación, recibirán os resultados con información detallada sobre o tipo de praga e o número de insectos capturados. Ter acceso a este tipo de información axuda aos agricultores a tomar decisións máis rapidamente con respecto á xestión dos seus cultivos, ademais de proporcionarlles unhas indicacións sobre o potencial de infestación no seu cultivo e arredores. Así mesmo, a nova funcionalidade rexistra automaticamente todos os resultados.

“Grazas a Xarvio queremos focalizarnos en achegar unha maior practicidade e valor aos agricultores e asesores, axudándolles a maximizar as producións, incrementar a rendibilidade e alcanzar maior sustentabilidade. Isto é posible porque as nosas solucións dixitais empregan de forma máis eficiente as aplicacións desenvolvidas para a xestión dos cultivos”, afirma Eva Hill, Global Product Manager de Xarvio Scouting.

“A nova funcionalidade de Xarvio Scouting demostra o noso compromiso en ofrecer ao mercado unha solución testeada en campo que dea resposta ás necesidades dos agricultores. Estamos convencidos de que os viticultores e fruticultores apreciarán o valor que achega esta nova opción, en particular a súa precisión e o aforro de tempo e enerxía que lles implica poder deixar de contar manualmente os insectos atrapados nas trampas”, conclúe Hill.

Xarvio Scouting está deseñado para adaptarse ás condicións agronómicas locais. Ademais da nova funcionalidade de análise das trampas de feromonas, esta ferramenta permite monitorear a asimilación do nitróxeno, analizar o dano a nivel das follas, detectar máis de 400 malas herbas diferentes e recoñecer os danos causados por máis de 400 enfermidades, pragas e falta de nutrientes en máis de 60 cultivos. A aplicación Xarvio Scouting está dispoñible xa para descargar na App Store e en Google Play.

Acerca de Xarvio Dixital Farming Solutions, unha marca de BASF Dixital Farming GmbH

Grazas á súa contribución a unha produción agrícola optimizada, Xarvio sitúase en primeira liña na transformación dixital da agricultura. Xarvio ofrece solucións dixitais baseadas nunha plataforma de modelos agronómicos líder a nivel global, que proporciona asesoramento agronómico independente e específico por parcelas/área xeográfica, que permite aos agricultores producir de forma máis eficiente e sustentable.

Produtores de máis de 100 países xa están a usar as solucións Xarvio Scouting, Field Manager e Healthy Fields. Na actualidade 80.000 agricultores de 16 países diferentes (por unha superficie total de máis de 11 millóns de hectáreas) confían en Xarvio Field Manager, mentres que a aplicación Xarvio Scouting foi descargada máis de 6 millóns de veces. Para máis informacións, visite xarvio.com ou calquera das súas redes sociais.

Acerca da División de Solucións Agrícolas de BASF

A agricultura é fundamental para proporcionar alimentos saudables e alcanzables a unha poboación mundial en constante e rápido crecemento. Ao mesmo tempo, está a reducir o seu impacto sobre o medioambiente. Colaborando con partners e agricultores expertos e integrando os criterios de sustentabilidade na toma de todas as decisións sobre o negocio, as Solucións Agrícolas de Basf axudan aos agricultores para que poidan contribuír a unha agricultura sustentable. Por esta razón Basf inviste fortemente en I+D e en novos produtos, así como en ideas innovadoras que se transforman en accións concretas no campo.

A carteira de Basf inclúe sementes e características xenéticas especificamente seleccionadas, produtos para a protección de cultivos de orixe química e biolóxica, solucións para a xestión do solo, a sanidade vexetal, o control de pragas e solucións dixitais para a agricultura. Grazas a equipos altamente profesionais traballando en laboratorio, no campo, nas oficinas e na produción, Basf traballa para atopar o equilibrio adecuado entre os agricultores, a agricultura e os intereses das xeracións futuras.

En 2021 a División de Solucións Agrícolas de Basf xerou un volume de negocio de 8.200 millóns de euros. Pode atopar máis información na web www.agriculture.basf.com ou a través das redes sociais de Basf.