Visitas este xoves e venres a ganderías Procross en Galicia

As persoas que o desexen poderán coñecer de primeira man a experiencia de catro explotacións leiteiras que están a seguir o sistema de cruzamentos con montbeliarde e roja sueca, logrando melloras na saúde do gando, fertilidade, lonxevidade e calidade do leite sen perder produción