Once viños de Monterrei, galardoados con distincións Gallaecia 2022

Nesta edición medio cento de sumilleres cataron un total de 638 referencias de viños e augardentes de todas as denominacións de orixe galegas

A Asociación de Sumilleres Gallaecia dá a coñecer as Distincións Gallaecia 2022. Os viños distinguidos neste concurso son resultado dunhadobre cata, a primeira nos Consellos Reguladores das D.O. e a segunda con viños de mercado para coñecer o viño que chega ao consumidor final. Todos os viños Distinguidos superaron o corte de 84 puntos (ficha cata O.I.V.).

Nesta 20 edición, máis de 50 catadores cataron 638 referencias (incluíndo 50 mostras IXP Augardentes e licores tradicionais de Galicia). O concurso consolídase como un dos mellores concursos de viño, non só en Galicia, se non no territorio nacional.

11 viños de Monterrei premiados

Un total de 11 viños da Denominación de Orixe Monterrei, seis brancos e cinco tintos, foron premiados pola Asociación de Sumilleres de Galicia coas súas distincións Gallaecia 2022. No certame participaran 53 viños de Monterrei.

A presidenta da D.O. Monterrei, Lara Da Silva, quixo felicitar ás adegas que conseguiron estes recoñecementos, o que demostra, considera, “o gran labor que están a realizar ao longo dos últimos anos”.

Os viños galardoados son os seguintes: