A vendima 2023 da D.O. Rías Baixas acadou máis de 44 millóns de quilos

A D.O. Rías Baixas vén de ofrecer os seus datos da vendima de 2023. A D.O. salienta que a calidade e cantidade na vendima 2023 da D.O. Rías Baixas con 44.358.546 quilos recolleitos, un 8,44% máis que a campaña anterior. Unhas cifras que permitirán a esta denominación de orixe manter as súas vendas no mercado nacional e internacional. A campaña deste ano resúmese en 47 días de recollida, na que estiveron implicadas 166 adegas e 4.628 viticultores.

O inicio da vendima na D.O. Rías Baixas tivo lugar o pasado 21 de agosto, coa uva destinada á elaboración de espumosos, e finalizou o 6 de outubro. “A uva foi vendimada maioritariamente no período comprendido entre o 2 e o 15 de setembro, 14 días nos que se recolleu o 84% da colleita, cun pico o 8 de setembro no que se alcanzou a cifra récord de 4,45 millóns de quilos”, explica o informe do Departamento Técnico, o cal fala de “unha vendima tranquila con algúns días inestables pero cunha entrada da uva en adega cunha gran calidade e perfecto estado de madurez”.

O rendemento medio por hectárea nesta campaña foi de 9.877 kg/ha, moi parecido á colleita de 2017. Trátase dun valor superior á media dos últimos 10 anos, que foi de 8.600 kg/hectárea. Vendo a calidade da uva e tras as primeiras valoracións dos enólogos en Rías Baixas, as expectativas para os viños do ano 2023 son moi boas e alcanzarán unha produción estimada de 30.500.000 litros. Con esta perspectiva, o Consello Regulador poderá iniciar a estratexia marcada polo seu Plan Director 2030, recentemente presentado ás adegas.

O ciclo da colleita 2023 caracterizouse por un inverno cálido e húmido, unha primavera cálida e seca, que propiciou unha taxa de brotación do 87,7%, cun elevado índice de fertilidade. As diminucións supuxeron un valor medio do 11%, cunha incidencia maior na subzona de Condado do Tea.

Desagregación por variedades

A vendima comezou coa recollida das variedades destinadas á elaboración dos viños espumosos de calidade, logo seguíronlle as uvas brancas, especialmente a albariño, cuxo ciclo vexetativo é máis curto e a súa maduración máis temperá. Finalmente pasouse ás tintas e vendimas tardías.

Na D.O. Rías Baixas, as variedades brancas representan o 99,26% da uva recollida, abanderada pola albariño, que chegou aos 42.848.472 kg, seguida pola caiño branco, a loureira, a godello e finalmente a treixadura. As variedades tintas representan o 0,74% do total, coa variedade Sousón como principal, seguida pola caiño tinto e mencía.

En canto á produción por subzonas, o Val do Salnés continúa sendo a de maior produción cun 68,7% do total, seguida polo Condado do Tea cun 17,7% e O Rosal co 12,2%.

Na presente campaña de vendima participaron 166 adegas elaboradoras. Un total de 4.628 viticultores recolleron uva nas 4.491,67 hectáreas de superficie produtiva rexistradas na Denominación de Orixe Rías Baixas, o que supuxo un aumento de 170,27 hectáreas, un 3,93%, con respecto á vendima de 2022.