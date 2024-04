Xa están á venda as entradas para a Ruta do Viño Rías Baixas

O enoturismo en Rías Baixas é presente e futuro. É arraigamento, riqueza e vida neste atractivo territorio vitivinícola. Por iso, a Primavera de Portas Abertas da Ruta do Viño de Galicia é unha proposta máis que consolidada na Ruta do Viño Rías Baixas, que pon ao dispor do enoturista a partir de hoxe a venda de entradas para as actividades previstas para a fin de semana do 10 ao 12 de maio.

Un amplo programa consistente en visitas gratuítas a 26 das súas adegas asociadas, 11 actividades diferentes con motivo desta xornada e 9 buses do viño con máis de 200 prazas por algunha das subzonas da Ruta do Viño Rías Baixas. Como novidade, estes autobuses sairán por primeira vez das cidades de Ferrol e Ourense, e manterán as súas saídas habituais desde Pontevedra, Santiago e Vigo. Para completar a proposta a Ruta do Viño volve poñer en marcha a actividade “Música e Viño polo río Miño” ampliando os horarios dado o éxito cultivado na edición anterior. Como remate desta proposta de actividades tamén se recuperan as visitas teatralizadas, que terán lugar o domingo e horarios de mañá e tarde. Toda a información para reservar as visitas gratuítas a adegas e o acceso ás entradas para actividades e buses atópase na web: www.rutadelvinoriasbaixas.com

A iniciativa, promovida pola Axencia de Turismo de Galicia en colaboración coas cinco Rutas do Viño da comunidade, ten como principal obxectivo dar a coñecer a ampla oferta enoturística dos distintos territorios a través de diferentes tipos de propostas. O presidente da Ruta do Viño Rías Baixas, Pepe Simón, quen convida a coñecer a cultura do viño de Rías Baixas a través de Primavera de Portas Abertas, considera que “é unha gran oportunidade para gozar do enoturismo en Rías Baixas, coñecer de primeira man a elaboración dos nosos viño, a historia das nosas adegas e a tradición dunha das rexións vitivinícolas máis importantes de España”.

26 adegas abertas

Ademais do amplo programa de actividades, un total de 26 adegas asociadas ao Roteiro do Viño Rías Baixas ofrecerán visitas guiadas gratuítas ás que se pode acudir libremente. Recoméndase consultar horarios e aforos coas propias adegas, así como reservar.

As adegas que ofrecerán estes percorridos son as seguintes: Adega e Viñedos Paco & Lola, Adega Eidos, Adegas Galegas, Adegas Terra de Asorei, Adegas Valmiñor, Adega Casa dá Barca, Adega Viña Cartín, Adegas As Laxas, Adegas Fillaboa, Adegas Martín Códax, Adegas Santiago Ruiz, Adegas Viña Nora, Adegas Vionta, Bouza de Carril, Gil Armada, Lagar dá Cachada, Lagar de Besada, Lagar de Fornelos, Mar de Frades, Pazo Baión, Pazo de Rubianes, Señorío de Rubiós, Quinta Couselo, Terras Gauda, Torre Penelas e Viña Moraima.

9 Buses do Viño

A oferta do Roteiro do Viño Rías Baixas volve poñer ao dispor do público os tradicionais “Buses do Viño”. As entradas estarán dispoñibles a partir de hoxe na súa web: www.rutasdelvinoriasbaixas.com. O sábado 20 de maio poñerase ao dispor dos interesados 9 autobuses desde Ferrol, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo.

Os puntos de saída e chegada dos Buses do Viño serán a Praza de Galicia (Ferrol), Parque de San Lázaro (Ourense), a parada da Rúa Cánovas del Castillo-Centro Comercial A Laxe (Vigo); a Praza de Galicia-Hiperxel (Pontevedra) e a parada do autobús metropolitano na Rúa A Rosa (Santiago de Compostela). A continuación, detállanse os distintos itinerarios e actividades:

Sábado, 11 de maio

Desde Ferrol

Autobús 9

IDA: 9 h. Ferrol (Praza de Galicia)

VOLTA: 20,30 h Ferrol (Praza de Galicia)

11.00 h Mar de Frades

12.30 h Lagar da Cachada

Tempo libre para comer en Sanxenxo

17.00 h Adega Eidos

Desde Ourense

Autobús 3

IDA: 10 h Ourense (Parque de San Lázaro)

VOLTA: 19,30 h Ourense (Parque de San Lázaro)

11.00 h Adegas Galegas

12.30 h Adega Señorío de Rubiós

Tempo libre para comer en Salvaterra de Miño

17.00 h Adegas As Laxas

Desde Santiago de Compostela

Autobús 1

IDA: 9.00 h Santiago (Rúa da Rosa, parada bus metropolitano)

VOLTA: 20.00 h Santiago (Rúa da Rosa, parada bus metropolitano)

11.00 h Adegas Terras Gauda

12.30 h Adega Santiago Ruíz

Tempo libre para comer na Roseira / A Guarda

17.00 h Adega Quinta Couselo

Autobús 8

IDA: 10.00 h Santiago (Rúa da Rosa, parada bus metropolitano)

VOLTA: 19,30 h Santiago (Rúa da Rosa, parada bus metropolitano)

11.00 h Adegas Vionta

12.30 h Lagar de Besada

Tempo libre para comer en Sanxenxo

17.00 h Adega e Viñedos Paco & Lola

Desde Pontevedra e Vigo

IDA: 9.30 h Pontevedra (Praza de Galicia-Hiperxel) / 10.00 h Vigo (Rúa Cánovas del Castillo- Centro Comercial A Laxe)

VOLTA: 19.30 h Vigo (Rúa Cánovas del Castillo- Centro Comercial A Laxe) / 20.00 h Pontevedra (Praza de Galicia-Hiperxel)

Autobús 2

11.00 h Adega Valmiñor

12.30 h Adega Quinta Couselo

Tempo libre para comer no Rosal/ A Guarda

17.00 h Adegas Lagar de Fornelos

Autobús 4

11.00 h Adegas As

Laxas 12.30 h Viña Nora

Tempo libre para comer en Salvaterra de Miño

17.00 h Adegas Fillaboa

Desde Vigo e Pontevedra (Outros horarios e destinos)

IDA: 9,45 h. Vigo (Rúa Cánovas del Castillo- Centro Comercial A Laxe) / 10,15 h (Praza de Galicia-Hiperxel)

VOLTA: 19 h Pontevedra (Praza de Galicia-Hiperxel) / 19,30 h Vigo (Rúa Cánovas del Castillo- Centro Comercial A Laxe)

Autobús 5

11.00 h Adegas Terra de Asorei

12.30 h Adega Bouza de Carril

Tempo libre para comer en Cambados

17.00 h Gil Armada

Autobús 6

11.00 h Viña Moraima

12.30 h Viña Cartín

Tempo libre para comer en Villagarcía

de Arousa 17.00 h Pazo de Rubianes

Autobús 7

11.00 h Casa da Barca

12.30 h Adegas Martín Códax

Tempo libre para comer en Cambados

17.00 h Adega Torre Penelas

Actividades especiais

Para aqueles que buscan experiencias orixinais ou diferentes ofrécense as seguintes propostas especiais con motivo da Primavera de Portas Abertas dos Roteiros do Viño de Galicia, as dúas primeiras organizadas polo Roteiro e o resto polos seus asociados. Novamente toda a información e a compra das entradas está na súa web: www.rutadelvinoriasbaixas.com

Música e viño polo río Miño

A Ruta do Viño Rías Baixas organiza un concerto de música en directo a bordo dun barco histórico polo río Miño no que gozar de todos os sentidos mentres tomamos un viño da Denominación de Orixe Rías Baixas. Sábado 11 e domingo 12 de maio, ás 12.30 h e ás 18.00 h. Duración aproximada: unha hora e cuarto. Prezo: 10 € / persoa. Saída: Desde o embarcadoiro de Goián.

Visitas teatralizadas na Adega Pazo Baión. O Roteiro do Viño Rías Baixas proponche participar nas visitas teatralizadas que combinarán as artes escénicas co enoturismo. Desta forma, os visitantes poderán coñecer de forma diferente a elaboración do viño coa presenza de actores coñecidos no ámbito galego. A actividade será o domingo 12 en horarios: 10.30 h, 12.30 h e 17.00 h. Prezo 10 €/ persoa.

Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea “Arabo”. Visita guiada gratuíta ao devandito centro. Venres 10 e sábado 11 de maio, de 11.00 a 14.00 h, 17.00 a 19.00 h. Domingo 12, de 11.00 a 14.00 h. Más información: Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea “Arabo”.

Museo da Ciencia e do Viño. Visita guiada ás instalacións do museo. Venres 10, sábado 11 e domingo 12 de maio, de 11.00 a 14.00 h e de 17.00 a 19.00 h. Entrada individual: 5 € adulto, 3 € maiores de 65 anos e 2 € menores entre 6 e 18 anos. Entrada en grupo (máis de 15 persoas): 3 € adulto, 2 € maiores de 65 anos, 1 € menores entre 6 e 18 anos.

Catamarán pola Ría de Arousa. A navieira Mares do Grove propón un roteiro guiado en catamarán –con visión submarina- pola ría de Arousa e visita ás bateas. Haberá degustación de viño Albariño Rías Baixas, refrescos e mexillóns. Sábado 11 de maio, ás 12.00 h. Prezo: 18 € / persoa.

Cata a cegas, camelia té e viños. Con Pazo Quinteiro da Cruz vive unha experiencia sensorial que che fará gozar en plena natureza, facendo un percorrido de cheiros sorprendente, un xogo co que potenciar os sentidos, especialmente os do gusto e o olfacto.

Roteiro de Sendeirismo “Muiños do Xuliana”: A adega Señorío de Rubiós organiza unha xornada de enoturismo en familia cun tramo guiado de 2,5 kilometros do roteiro de sendeirismo na que se visitarán os “Muiños do Xuliana”, terminando cunha visita á adega e ás súas instalacións nas que degustaremos dúas dos seus viños. Domingo 12 de maio, ás 10.00 h. Prezo: 23 € / persoa.

Orixe das Albariño Rías Baixas en Lantaño. A adega Viña Cartín organiza unha visita guiada ao lagar medieval e unha cata dos seus viños (se as condicións meteorolóxicas non o permiten farase no seu lugar unha presentación fotográfica na propia adega). Requírese reserva previa. Sábado 11 de maio, de 12.00 h. Prezo: 15 € / persoa (grupo mínimo de 15 persoas).



Visita Galicia “Cheese Lovers”. Adegas Vionta propón unha viaxe por Galicia a través da combinación perfecta de tres dos seus viños con queixos galegos. Unha maridaxe coidadosamente seleccionada no que se degustarán viños da adega con personalidade única, acompañados con queixos de primeira calidade das Denominacións de Orixe Queixo tetilla e San Simón dá Costa, aos que se suma o Galmesano. Domingo 12, ás 12 h. Prezo 19 €/ persoa.

Mar de Frades vive en azul. Experiencia na que a adega fusiona a cata coa gastronomía, buscando os matices que proporcionan os aromas, sabores e texturas. Esta proposta comeza cun agradable paseo e explicación do viñedo e a viticultura nas viñas a pé de adega, con vista ao Val do Salnés. Posteriormente terá lugar unha maridaxe de tres Albariños-Rías Baixas premium, acompañados de tres pequenas propostas gastronómicas a base de produtos marítimos típicos galegos. Sábado 11, ás 13,00 h. Prezo 30 €/ persoa.

Sesión “Wine truck”. Valmiñor ofrece unha degustación de viños e petiscos amenizada con música no exterior das súas instalacións. Os viños serán servidos no seu “wine truck”. Domingo 12 de maio, de 12.00 a 14.00 h. Prezo: 5 € / persoa (inclúe dúas copas de viño).