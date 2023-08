Reclaman ao Ministerio seguridade xurídica na entrada en vigor do caderno dixital

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos critica que “os bandazos do Ministerio á hora de planificar a entrada en vigor do novo caderno dixital de explotación van crear un espazo de inseguridade xurídica a partir do 1 de setembro próximo” e, ata a prevista modificación do calendario da súa entrada en vigor, pide unha instrución clara e oficial acerca de como deben actuar os agricultores.

O Real Decreto 1054/2022, na actualidade en vigor, establece que, a partir deste próximo venres, día 1 de setembro, o caderno dixital de explotación agrícola (CUE), será obrigatorio para as explotacións con máis de 30 hectáreas de cultivos agrícolas ou pastos permanentes, ou máis de 10 hectáreas de cultivos permanentes ou máis de 5 hectáreas de regadío ou con algunha parcela de invernadoiro.

Unión de Uniones xa manifestou que estes requisitos do caderno dixital de explotación eran excesivos e, ademais, non compensados, incumprindo a Lei 30/2022 de xestión da PAC. Por esta razón propuxo un calendario alternativo no que as explotacións se irían incorporando ao CUE en función da súa dimensión, de forma que as microexplotacións (menos de 10 ocupados e menos de 2 millóns de euros), é dicir, a inmensa maioría das explotacións españolas, non entrasen no mecanismo ata o 2028.

O aprazamento da entrada en vigor do Caderno Dixital durante un ano, ata setembro de 2024, está sometido a consulta pública ata o 8 de setembro

Ante a insistencia do sector e das propias CCAA en que as esixencias iniciais do Ministerio eran pouco menos que imposibles de levar á práctica, o MAPA anunciou unha modificación do calendario que, xunto con outras modificacións dos Reais Decretos da nova PAC, está sometido a consulta pública ata o 8 de setembro. Os cambios, por tanto, non entrarán como mínimo en vigor ata finais do mes de setembro, o que deixa un espazo de inseguridade xurídica ata a súa aparición no BOE.

Esgotar os prazos que permite a regulación comunitaria

Segundo a nota informativa do Ministerio e o texto sometido a consulta pública, o futuro Real Decreto será aplicable de forma retroactiva desde o 1 de setembro para que as disposicións do Real Decreto 1054/2022 non deriven en penalizacións para os agricultores e gandeiros “pero o certo é que este venres, os agricultores e gandeiros que entran no campo de aplicación do CUE, co BOE na man, terían que cumprir o que di dito Real Decreto”, segundo expresan desde a organización, “porque a propia nota explicativa do MAPA xa di ao principio que ten unicamente fins informativos e non pretende substituír as normas xurídicas aplicables”.

A organización, nas súas alegacións á nova proposta normativa, seguirá insistindo nunha planificación máis razoable das obrigas do Caderno Dixital, esgotando os prazos que permite a regulación comunitaria e pedindo ao Ministerio que non volva cometer o mesmo erro impoñendo esixencias que non se poidan cumprir. A organización reclama tamén unha comunicación oficial do Ministerio, con validez legal e antes deste 1 de setembro, para dar garantías aos agricultores e gandeiros, “non de que non serán sancionados se incumpren, senón de que non están obrigados a cumprila, que é o que de verdade procede”.