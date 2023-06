Cando entrará en vigor o caderno dixital e o plan de abonado?

O Ministerio de Agricultura acaba de publicar unha nota aclaratoria sobre a entrada en vigor do caderno dixital de explotación agrícola.

De forma xeral pódese considerar que a entrada en vigor das obrigacións de realizar anotacións no caderno dixital atrásase até o 1 de xaneiro de 2024 nas explotacións grandes e até o 1 de xaneiro de 2025 nas explotacións pequenas.

Unicamente en casos moi puntuais onde ditas anotacións sexan relevantes para comprobar o cumprimento de determinados axudas da PAC da campaña 2024 ou 2025, ditas obrigacións adiántanse ao 1 de setembro de 2023 e ao 1 de setembro de 2024 respectivamente:

-Só afecta a beneficiarios de ecorrexímenes que realicen as seguintes prácticas: .

Rotación con cultivos mejorantes/Sementa directa en terras de cultivo de rega, onde haberá que anotar información relativa a aplicación de fertilizantes.

Cubertas vexetais e inertes en cultivos leñosos, respecto das que haberá que anotar a información pertinente.

– Só deben anotarse estes datos en relación coa campaña agrícola 2024 que deban ser tidos en conta a efectos da solicitude destes ecorrexímenes na PAC 2024, no caso das explotacións grandes. E no caso das pequenas, só os datos relativos á campaña PAC 2025.

Fases de entrada en vigor:

O artigo 16 do Real Decreto-lei 4/20231 establece unha entrada en vigor progresiva do Caderno dixital de Explotación Agrícola (CUE) en 4 fases. Estas fases establécense en base a dous criterios:

– Tamaño e intensificación das explotacións;

– Tipo de información a cumprimentar.

a) En función do tamaño e intensificación da explotación as explotacións clasifícanse como:

-GRANDES: aquelas explotacións que cumpran algunha das seguintes condicións:

1.º Que superen algunha das dimensións máximas seguintes, establecidas por grupo de cultivo:

i) 30 hectáreas de terra de cultivo ou

ii) 30 hectáreas de pastos permanentes ou

iii) 10 hectáreas de cultivos permanentes ou

2.º Que, sobre o total da súa superficie agraria, teñan máis de 5 hectáreas de regadío ou

3.º Que dispoñan dalgunha parcela de invernadoiro.

– PEQUENAS: o resto das explotacións.

b) En función da información a cumprimentar obrigatoriamente no Caderno de Explotació, distínguense dous tipos de información:

– Información relativa á PAC: Trátase da información a cumprimentar que se establece no Real Decreto 1048/2022, de 27 de decembro, relativa ás anotacións de ecorregímenes e axudas asociadas.

– Resto de información establecida no Real Decreto 1054/2022 e na Orde APA/204/2023: Tratamentos fitosanitarios e fertilización, incluíndo os aspectos relativos ao plan de abonado, nos casos nos que sexa obrigatorio dispor do plan de abonado.

Datas para a entrada en vigor do caderno dixital:

Establécense 4 datas de entrada en vigor en función dos criterios descritos nos anteriores apartados.

– EXPLOTACIÓNS GRANDES:

1 de setembro de 2023: Esta data coincide co comezo da campaña agrícola da PAC 2024. A partir desa data, o titular de explotación só deberá anotar no caderno dixital a información esixida para as axudas da PAC, e unicamente a relativa á campaña 2024. Así, só terá que realizar as anotacións dos seguintes ecorrexímenes, no caso de que os solicite:

-Terras de cultivo de regadío: Rotación con cultivos mellorantes/Sementeira directa: anotar as aplicacións de fertilización.

-Cultivos leñosos: Cubertas vexetais/inertes: Para ambas as cubertas: anotar a data de establecemento, anchura da cuberta e a anchura libre da proxección de copa. Para cubertas vexetais: anotar o tipo de mantemento que realiza sobre a cuberta. –

1 de xaneiro de 2024: A partir desa data, deberá cumprimentar o resto de información establecida na normativa (tratamentos fitosanitarios, resto de información esixida para as axudas da PAC e aplicación de fertilizantes, incluíndo fertirrigación).

– EXPLOTACIÓNS PEQUENAS

– 1 de setembro de 2024: Esta data coincide co comezo da campaña agrícola da PAC 2025. A partir desa data, o titular de explotación só deberá anotar no caderno dixital a información esixida para as axudas da PAC, e unicamente a relativa á campaña 2025.

Así, só terá que realizar as anotacións dos seguintes ecorrexímenes, no caso de que os solicite:

-Terras de cultivo de regadío: Rotación con cultivos mellorantes/Sementa directa: anotar as aplicacións de fertilización.

– Cultivos leñosos: Cubertas vexetais/inertes. Para ambas as cubertas: anotar a data de establecemento, anchura da cuberta e a anchura libre da proxección de copa. Para cubertas vexetais: anotar o tipo de mantemento que realiza sobre a cuberta.

– 1 de xaneiro de 2025: A partir desa data, deberá cumprimentar o resto de información establecida na normativa (tratamentos fitosanitarios, resto de información esixida para as axudas da PAC e aplicación de fertilizantes, incluíndo fertirrigación).

ACLARACIÓNS RESPECTO AO PLAN DE ABONADO:

A esixencia de dispor dun plan de abonado tamén vai depender da tipoloxía da explotación e das axudas solicitadas. En primeiro lugar, cabe lembrar que, xa desde a campaña 2023, todos os beneficiarios dos ecorrexímenes que inclúen entre os seus requisitos de subvencionabilidade unha xestión sustentable de insumos (Rotación con cultivos mellorantes/Sementeira directa en Terras de cultivo de regadío, así como Espazos de biodiversidade en cultivos baixo auga), tanto explotacións grandes como pequenas, deben contar cun plan de abonado. No resto dos casos, a obrigación de dispor dun plan de abonado comeza o 1 de setembro de 2024, salvo as explotacións que non superen as 10 ha, sempre que sexan de secaño ou que estean dedicadas unicamente a pastos ou cultivos forraxeiros para autoconsumo, que están exceptuadas desta obrigación.

Ademais de dispor do Plan de abonado, en determinados casos será necesario que se anoten no caderno dixital de explotación determinados campos recolleitos nos devanditos plans de abonado:

-A partir do 1 de xaneiro de 2024, no caso das explotacións grandes que solicitan ecorrexímenes que esixen a xestión sustentable de insumos.

-A partir do 1 de setembro de 2024, no resto das explotacións grandes que non solicitan os ecorrexímenes que esixen a xestión sustentable de insumos.

-A partir do 1 de xaneiro de 2025 no caso das explotacións pequenas nas que se esixa dispor dun plan de abonado.