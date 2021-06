Quescrem, a compañía galega que leva 15 años exportando innovación láctea a todo o mundo

A empresa asentada en Castro de Rei pechou o último exercicio cunha facturación próxima aos 12 millóns de euros, un 2,5% máis ca o ano anterior. No 2020 abriron filial en China e as vendas internacionais supuxeron a metade dos ingresos

Quescrem, a innovadora empresa lucense que revolucionou a forma de facer queixo crema, celebra o seu 15 aniversario en mellor forma que nunca. A compañía, que leva anos posicionada como un referente no ámbito da innovación culinaria e que é a creadora do primeiro mascarpone galego, conserva intacta a súa paixón e trazou un ambicioso plan estratéxico para manter a súa senda de crecemento dentro e fóra das nosas fronteiras.

“Despois dun 2020 tan complicado e desafiante, un ano no que o tecido produtivo sufriu tanto e no que as restricións obrigáronnos a redefinir os nosos obxectivos, a buscar camiños inexplorados e mesmo a adaptar as nosas rutinas de traballo, tiñamos moitas ganas de celebrar ao grande este importante fito para a nosa compañía”, explica Sergio Martínez, director xeral de Quescrem, que engade: “Trátase dun momento para lembrar o noso pasado, para reivindicar a nosa historia, para celebrar xuntos os éxitos cultivados e, por suposto, para pensar no futuro”.

Coa finalidade de conmemorar os seus primeiros 15 anos de vida, a empresa creadora do primeiro queixo crema da comunidade autónoma, planificou numerosas actividades dirixidas a profesionais da hostalería e pastelería, ao consumidor final, aos seus propios empregados e ao conxunto da sociedade. A primeira destas iniciativas foi a organización dunha exposición fotográfica sobre a historia da compañía e un emotivo brinde que protagonizaron os traballadores, principais artífices do éxito deste innovador proxecto empresarial.

Na actualidade Quescrem conta cun plantel de persoal integrado por máis de 70 persoas, que se configura como un piar estratéxico da empresa. “Sempre apostamos polo emprego de calidade e por potenciar o talento novo, cualificado e local. Non hai que irse lonxe para atopar grandes profesionais”, explica Sergio Martínez. A idade media do persoal é de 35 anos, do cal máis da metade son mulleres. A práctica totalidade dos traballadores residen a menos dunha hora da planta de produción.

Visión local, alcance global

Quescrem subminístrase de provedores locais, xa que o leite e a nata que utilizan na fabricación dos seus produtos proceden de granxas situadas nun radio de 20 quilómetros da súa planta, o que asegura a máxima calidade e frescura. A partir desa materia prima, os produtos lácteos de alto valor engadido fabricados por Quescrem véndense en 42 países dos 5 continentes.

A compañía lucense arrincou o 2020 coa mirada posta no mercado exterior, principalmente en China, Portugal, Francia, Arabia Saudita e Corea do Sur, países onde a demanda dos seus produtos non deixou de crecer nos últimos anos e que concentran xa unha parte importante do seu volume de vendas. O peche da hostalería, os confinamentos da poboación a nivel mundial e o peche de fronteiras supuxeron un importante reto.

Con todo, “a pesar da caída de ingresos e beneficios conseguimos aumentar o noso persoal, e aínda enfrontando importantes dificultades loxísticas expandimos o noso negocio internacional aplicando a máxima que nos guía desde a nosa fundación: innovar”, explica o director xeral da compañía, avalado por unha facturación que case alcanzou os 12 millóns de euros o pasado exercicio.

Cabe destacar neste sentido que as vendas internacionais de Quescrem supuxeron a metade da facturación total en 2020, cun incremento do 2,5% respecto ao ano anterior. Debido á importancia do mercado chinés, a compañía inaugurou recentemente a súa primeira filial no país asiático, a Xangai Innolact Business.